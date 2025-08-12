Пакистанские силы безопасности уничтожили 50 боевиков в Белуджистане, вдоль границы с соседним Афганистаном

Пакистанская армия объявила о нейтрализации 50 боевиков группировки "Техрик-и-Талибан" в провинции Белуджистан. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пакистанские военные заявили во вторник, что в течение четырех дней уничтожили 50 исламистских боевиков вдоль границы с соседним Афганистаном в неспокойном юго-западном регионе, где расположены ключевые китайские проекты "Один пояс, один путь".

9 августа в ходе операции в районе Зхоб провинции Белуджистан было нейтрализовано 14 боевиков, а 8 августа была предотвращена попытка проникновения боевиков через афганскую границу, в результате чего было нейтрализовано 33 из них. В заявлении говорится, что еще трое боевиков были убиты в ходе операции, проведенной силами безопасности вчера вечером в районе Самбаза в Белуджистане.

Справка

В Белуджистане действуют как исламистские боевики, так и сепаратисты, требующие большей доли минеральных богатств провинции.

Террорист-смертник врезался в военную колонну на северо-западе Пакистана. В результате нападения по меньшей мере 16 солдат погибли и 29 человек получили ранения.

