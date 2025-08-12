Пакистанские силы безопасности уничтожили 50 боевиков в Белуджистане, вдоль границы с соседним Афганистаном
Киев • УНН
Пакистанская армия нейтрализовала 50 боевиков группировки "Техрик-и-Талибан" в провинции Белуджистан. Это произошло в течение четырех дней вдоль границы с Афганистаном.
Пакистанская армия объявила о нейтрализации 50 боевиков группировки "Техрик-и-Талибан" в провинции Белуджистан. Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пакистанские военные заявили во вторник, что в течение четырех дней уничтожили 50 исламистских боевиков вдоль границы с соседним Афганистаном в неспокойном юго-западном регионе, где расположены ключевые китайские проекты "Один пояс, один путь".
9 августа в ходе операции в районе Зхоб провинции Белуджистан было нейтрализовано 14 боевиков, а 8 августа была предотвращена попытка проникновения боевиков через афганскую границу, в результате чего было нейтрализовано 33 из них. В заявлении говорится, что еще трое боевиков были убиты в ходе операции, проведенной силами безопасности вчера вечером в районе Самбаза в Белуджистане.
Справка
В Белуджистане действуют как исламистские боевики, так и сепаратисты, требующие большей доли минеральных богатств провинции.
Напомним
Террорист-смертник врезался в военную колонну на северо-западе Пакистана. В результате нападения по меньшей мере 16 солдат погибли и 29 человек получили ранения.
Пакистан ответил на слова Зеленского: "отвергает обвинения" в участии своих граждан в войне05.08.25, 13:41 • 56544 просмотра