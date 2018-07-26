Оцінка майна по-новому: чого чекати українцям від "схеми Хомутинніка"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Фонд держмайна вважає, що нова система оцінки майна перешкодить колишнім "корупційним схемам" за заниженими цінами. Про це відомство заявило на своєму сайті, передає УНН.
Раніше недобросовісні оцінювачі і так звані "чорні ріелтори", користуючись тим, що не було реальної можливості перевіряти звіти про оцінку, занижували вартість майна, укладали угоди з копійчаною сумою, і таким чином зменшувалася сума податку, відзначають у ФДМ.
"За п'ять днів роботи модуля і нової бази даних звітів відмовлено в реєстрації по 417 об'єктам на загальну суму майже 135 000 000 гривен. Причина - занижена оцінна вартість в 2-3 рази", - повідомив глава ФДМ Віталій Трубаров.
Учасники ринку погоджуються, що колишня система оцінки була неефективною і потребувала удосконалення. Але нова система, яку ЗМІ нарекли "схемою Хомутинніка", ще більше викликає у них питань.
"Досі у нас існував Єдиний реєстр оцінок. Туди подавалася інформація оцінювачами майна. Користуватися реєстром можна було на безоплатній основі. Сьогодні одна з українських комерційних фірм ("Ві Ай Пі Департмент" - ред.) розробила новий, так званий сервіс "Оцінка-online". За кожну операцію з сервісом оцінювач і нотаріус повинні заплатити десь близько 390 грн. Корупція полягає в тому, що сервіс, який повинен бути безкоштовним - збирає кошти з українців в подвійному розмірі. І все це осідає в кишені приватної компанії", - говорить юрист Ростислав Кравець.
Новий майданчик передбачає механізм оскарження вердиктів оцінювачів майна. Але на це потрібен час і додаткові гроші, додав юрист.
"У разі якщо особа не погоджується з оцінкою свого майна - вона може подати скаргу. На це є 10 днів. Вдалося оскаржити - вам пощастило, не вдалося - подавайте нову заявку на оцінку майна і платіть знову 390 грн.
І, врешті-решт, якщо раніше для оформлення договору купівлі-продажу вам потрібен був один день, сьогодні це - невизначений період", - пояснив Кравець.
У підсумку, ні ФДМ, ні державний бюджет не отримають очікуваних надходжень від діяльності "Оцінка-online", а ось дохід самої компанії "Ві Ай Пі Департмент" становить близько 1,5 млрд грн на рік.
У ЗМІ нову схему оцінки майна пов'язують з народним депутатом України, членом Комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталієм Хомутинніком. Повідомляється, що Фонд держмайна Хомутиннік отримав за квотою, і Трубаров - глава ФДМ - призначений в рамках цієї квоти.