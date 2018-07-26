Оцінка майна по-новому: чого чекати українцям від "схеми Хомутинніка"

Раніше недобросовісні оцінювачі і так звані "чорні ріелтори", користуючись тим, що не було реальної можливості перевіряти звіти про оцінку, занижували вартість майна, укладали угоди з копійчаною сумою, і таким чином зменшувалася сума податку, відзначають у ФДМ.

"За п'ять днів роботи модуля і нової бази даних звітів відмовлено в реєстрації по 417 об'єктам на загальну суму майже 135 000 000 гривен. Причина - занижена оцінна вартість в 2-3 рази", - повідомив глава ФДМ Віталій Трубаров.

Учасники ринку погоджуються, що колишня система оцінки була неефективною і потребувала удосконалення. Але нова система, яку ЗМІ нарекли "схемою Хомутинніка", ще більше викликає у них питань.

"Досі у нас існував Єдиний реєстр оцінок. Туди подавалася інформація оцінювачами майна. Користуватися реєстром можна було на безоплатній основі. Сьогодні одна з українських комерційних фірм ("Ві Ай Пі Департмент" - ред.) розробила новий, так званий сервіс "Оцінка-online". За кожну операцію з сервісом оцінювач і нотаріус повинні заплатити десь близько 390 грн. Корупція полягає в тому, що сервіс, який повинен бути безкоштовним - збирає кошти з українців в подвійному розмірі. І все це осідає в кишені приватної компанії", - говорить юрист Ростислав Кравець.

Новий майданчик передбачає механізм оскарження вердиктів оцінювачів майна. Але на це потрібен час і додаткові гроші, додав юрист.

"У разі якщо особа не погоджується з оцінкою свого майна - вона може подати скаргу. На це є 10 днів. Вдалося оскаржити - вам пощастило, не вдалося - подавайте нову заявку на оцінку майна і платіть знову 390 грн.

І, врешті-решт, якщо раніше для оформлення договору купівлі-продажу вам потрібен був один день, сьогодні це - невизначений період", - пояснив Кравець.

У підсумку, ні ФДМ, ні державний бюджет не отримають очікуваних надходжень від діяльності "Оцінка-online", а ось дохід самої компанії "Ві Ай Пі Департмент" становить близько 1,5 млрд грн на рік.

У ЗМІ нову схему оцінки майна пов'язують з народним депутатом України, членом Комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталієм Хомутинніком. Повідомляється, що Фонд держмайна Хомутиннік отримав за квотою, і Трубаров - глава ФДМ - призначений в рамках цієї квоти.