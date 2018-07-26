Оценка имущества по-новому: чего ожидать украинцам от “схемы Хомутынника”

Раньше недобросовестные оценщики и так называемые “черные риэлторы”, пользуясь тем, что не было реальной возможности проверять отчеты об оценке, занижали стоимость имущества, заключали соглашения с копеечной суммой, и таким образом уменьшалась сумма налога, отмечают в ФГИ.

“За пять дней работы модуля и новой базы данных отчетов отказано в регистрации по 417 объектам на общую сумму почти 135 000 000 гривен. Причина — заниженная оценочная стоимость в 2-3 раза”, — сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров.

Участники рынка соглашаются, что прежняя система оценки была неэффективной и подлежала усовершенствованию. Но новая система, прозванная СМИ “схемой Хомутынника”, еще больше вызывает у них вопросов.

“До сих пор у нас существовал Единый реестр оценок. Туда подавалась информация оценщиками имущества. Пользоваться реестром можно было на безвозмездной основе. Сегодня одна из украинских коммерческих фирм (”Ви Ай Пи Департмент", — ред.) разработала новый, так называемый сервис "Оценка-online“. За каждую операцию с сервисом оценщик и нотариус должны заплатить где-то около 390 грн. Коррупция заключается в том, что сервис, который должен быть бесплатным — собирает средства с украинцев в двойном размере. И все это оседает в кармане частной компании”, - говорит юрист Ростислав Кравец.

Новая площадка предусматривает механизм обжалования вердиктов оценщиков имущества. Но на это нужно время и дополнительные деньги, добавил юрист.

“В случае если лицо не согласно с оценкой своего имущества — оно ​​может подать жалобу. На это есть 10 дней. Удалось обжаловать — вам повезло, не удалось — подавайте новую заявку на оценку имущества и платите снова 390 грн.

И, в конце концов, если раньше для оформления договора купли-продажи вам нужен был один день, сегодня это — неопределенный период”, - пояснил Кравец.

В итоге, ни ФГИ, ни государственный бюджет не получат ожидаемых поступлений от деятельности “Оценка-online”, а вот доход самой компании “Ви Ай Пи Департмент” составит около 1,5 млрд грн в год.

В СМИ новую схему оценки имущества связывают с народным депутатом Украины, членом Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталием Хомутынником. Сообщается, что Фонд госимущества Хомутынник получил по квоте, и Трубаров — глава ФГИ — назначен в рамках этой квоты.