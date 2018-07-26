Оценка имущества по-новому: чего ожидать украинцам от “схемы Хомутынника”
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Фонд госимущества считает, что новая система оценки имущества воспрепятствует былым “коррупционным схемам” по заниженным ценам. Об этом ведомство заявило на своем сайте, передает УНН.
Раньше недобросовестные оценщики и так называемые “черные риэлторы”, пользуясь тем, что не было реальной возможности проверять отчеты об оценке, занижали стоимость имущества, заключали соглашения с копеечной суммой, и таким образом уменьшалась сумма налога, отмечают в ФГИ.
“За пять дней работы модуля и новой базы данных отчетов отказано в регистрации по 417 объектам на общую сумму почти 135 000 000 гривен. Причина — заниженная оценочная стоимость в 2-3 раза”, — сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров.
Участники рынка соглашаются, что прежняя система оценки была неэффективной и подлежала усовершенствованию. Но новая система, прозванная СМИ “схемой Хомутынника”, еще больше вызывает у них вопросов.
“До сих пор у нас существовал Единый реестр оценок. Туда подавалась информация оценщиками имущества. Пользоваться реестром можно было на безвозмездной основе. Сегодня одна из украинских коммерческих фирм (”Ви Ай Пи Департмент", — ред.) разработала новый, так называемый сервис "Оценка-online“. За каждую операцию с сервисом оценщик и нотариус должны заплатить где-то около 390 грн. Коррупция заключается в том, что сервис, который должен быть бесплатным — собирает средства с украинцев в двойном размере. И все это оседает в кармане частной компании”, - говорит юрист Ростислав Кравец.
Новая площадка предусматривает механизм обжалования вердиктов оценщиков имущества. Но на это нужно время и дополнительные деньги, добавил юрист.
“В случае если лицо не согласно с оценкой своего имущества — оно может подать жалобу. На это есть 10 дней. Удалось обжаловать — вам повезло, не удалось — подавайте новую заявку на оценку имущества и платите снова 390 грн.
И, в конце концов, если раньше для оформления договора купли-продажи вам нужен был один день, сегодня это — неопределенный период”, - пояснил Кравец.
В итоге, ни ФГИ, ни государственный бюджет не получат ожидаемых поступлений от деятельности “Оценка-online”, а вот доход самой компании “Ви Ай Пи Департмент” составит около 1,5 млрд грн в год.
В СМИ новую схему оценки имущества связывают с народным депутатом Украины, членом Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталием Хомутынником. Сообщается, что Фонд госимущества Хомутынник получил по квоте, и Трубаров — глава ФГИ — назначен в рамках этой квоты.