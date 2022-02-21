Отриману від партнерів оборонну зброю вже передано до бойових частин на фронті - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Оборонну зброю, яку Україна отримала від партнерів, вже передано до бойових частин на фронті, українські військові її вже опанували. Проо це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Ми в жодному разі не залишаємо дії ворога безкарними, але наші воїни знають, як відповідати філігранно. Так само оборонну зброю, яку ми отримали від партнерів, уже передано до бойових частин на фронті, і наші військові її вже опанували”, — сказав Резніков.
Деталі
З його слів, у сукупності це зламало плани ворога.
“Зараз весь світ бачить наступне: російські війська обстрілюють дитячі садки і школи, руйнують цивільні будинки, створюють величезний потік фейків, щоб звинуватити Україну начебто у підготовці наступу, підривають цивільну інфраструктуру на території ОРДЛО”, — додав міністр, додавши при цьому що “Кремлю вже ніхто не вірить”.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.