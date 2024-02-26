Освітні документи в "Дії": у додатку стартувало бета-тестування
Київ • УНН
Міністерство цифрової трансформації оголосило, що незабаром документи про освіту будуть доступні в мобільному додатку "Дія", і розпочало бета-тестування нової функції.
Невдовзі у мобільному застосунку "Дія" з'являться електронні документи про освіту. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, пише УНН.
Деталі
Наразі в "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів. Мінцифри закликає всіх охочих доєднатись до оцінки нових можливостей. Під час бета-тестування треба оцінити:
- Чи всі освітні документи відобразилися
- Чи коректні дані підтягнулися в них
- Чи достатньо інформації для підтвердження документа
- Чи були труднощі на будь-якому з етапів
- Чи все було зрозуміло
Зареєструватись на бета-тестування українці можуть за посиланням. Для цього необхідно мати верифікований податковий номер.
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Скористайтеся новим сервісом першими. Долучайтеся до бета-тестування, якщо ви громадяни України, вам виповнилося 14 років та є ідентифікаційний код. У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії
Нагадаємо
Уряд прийняв постанову, яка дозволяє додатку "Дія" стати додатком з відкритим вихідним кодом, щоб розробники з усього світу могли вивчати його код і пропонувати вдосконалення.