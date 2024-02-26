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Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование

Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 14:20  •  7603 просмотра

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Министерство цифровой трансформации объявило, что вскоре документы об образовании будут доступны в мобильном приложении "Дія", и начало бета-тестирование новой функции.

Вскоре в мобильном приложении "Дія" появятся электронные документы об образовании. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.

Детали

Сейчас в "Дії"  стартовало бета-тестирование образовательных документов. Минцифры призывает всех желающих присоединиться к оценке новых возможностей. Во время бета-тестирования надо оценить:

  • Все ли образовательные документы отобразились
  • Корректные ли данные подтянулись в них
  • Достаточно ли информации для подтверждения документа
  • Были ли трудности на каком-либо из этапов
  • Все ли было понятно

Зарегистрироваться на бета-тестирование украинцы могут по ссылке. Для этого необходимо иметь верифицированный налоговый номер.   

Полмиллиона бизнесов украинцы открыли через "Дію" - Федоров13 февраля 2024, 21:44 • 28938 просмотров

Воспользуйтесь новым сервисом первыми. Присоединяйтесь к бета-тестированию, если вы граждане Украины, вам исполнилось 14 лет и есть идентификационный код. У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии

- заявил глава Минцифры Михаил Федоров. 

Напомним

Правительство приняло постановление, которое позволяет приложению "Дія" стать приложением с открытым исходным кодом, чтобы разработчики со всего мира могли изучать его код и предлагать усовершенствования.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина
Освітні документи в "Дії": у додатку стартувало бета-тестування
Educational documents in Diia: beta testing has started in the app
Новости по теме

Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование

Министерство цифровой трансформации объявило, что вскоре документы об образовании будут доступны в мобильном приложении "Дія", и начало бета-тестирование новой функции.

Общество •   •  7603 просмотра
Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование

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