Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование

Вскоре в мобильном приложении "Дія" появятся электронные документы об образовании. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.

Детали

Сейчас в "Дії" стартовало бета-тестирование образовательных документов. Минцифры призывает всех желающих присоединиться к оценке новых возможностей. Во время бета-тестирования надо оценить:

Все ли образовательные документы отобразились

Корректные ли данные подтянулись в них

Достаточно ли информации для подтверждения документа

Были ли трудности на каком-либо из этапов

Все ли было понятно

Зарегистрироваться на бета-тестирование украинцы могут по ссылке. Для этого необходимо иметь верифицированный налоговый номер.

Полмиллиона бизнесов украинцы открыли через "Дію" - Федоров

Воспользуйтесь новым сервисом первыми. Присоединяйтесь к бета-тестированию, если вы граждане Украины, вам исполнилось 14 лет и есть идентификационный код. У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии - заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Напомним

Правительство приняло постановление, которое позволяет приложению "Дія" стать приложением с открытым исходным кодом, чтобы разработчики со всего мира могли изучать его код и предлагать усовершенствования.