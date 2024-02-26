Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование
Киев • УНН
Министерство цифровой трансформации объявило, что вскоре документы об образовании будут доступны в мобильном приложении "Дія", и начало бета-тестирование новой функции.
Вскоре в мобильном приложении "Дія" появятся электронные документы об образовании. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.
Детали
Сейчас в "Дії" стартовало бета-тестирование образовательных документов. Минцифры призывает всех желающих присоединиться к оценке новых возможностей. Во время бета-тестирования надо оценить:
- Все ли образовательные документы отобразились
- Корректные ли данные подтянулись в них
- Достаточно ли информации для подтверждения документа
- Были ли трудности на каком-либо из этапов
- Все ли было понятно
Зарегистрироваться на бета-тестирование украинцы могут по ссылке. Для этого необходимо иметь верифицированный налоговый номер.
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Воспользуйтесь новым сервисом первыми. Присоединяйтесь к бета-тестированию, если вы граждане Украины, вам исполнилось 14 лет и есть идентификационный код. У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии
Напомним
Правительство приняло постановление, которое позволяет приложению "Дія" стать приложением с открытым исходным кодом, чтобы разработчики со всего мира могли изучать его код и предлагать усовершенствования.
Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование
Министерство цифровой трансформации объявило, что вскоре документы об образовании будут доступны в мобильном приложении "Дія", и начало бета-тестирование новой функции.
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