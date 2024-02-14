"Дія" стане open-source застосунком: уряд ухвалив рішення
Київ • УНН
Уряд прийняв постанову, яка дозволяє додатку "Дія" стати додатком з відкритим вихідним кодом, щоб розробники з усього світу могли вивчати його код і пропонувати вдосконалення.
Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що уряд прийняв постанову, яка дозволяє відкрити код "Дії". Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Весь світ зосереджує увагу на open-source продуктах. Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку,
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Зазначається, що з відкритим кодом і документацією "Дію" можно швидко експортувати в інші країни.
Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів. Топові світові продукти працюють на відкритому коді. Наприклад, естонський застосунок X-Road — на його основі ми побудували систему Трембіта, яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами,
Він також додав, що IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює "Дія", проаналізувати код та особливості архітектури застосунку. А ще розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне наша команда.
Федоров підкреслив, що "Дія" стане першим державним застосунком з відкритим кодом, але зауважив, що "ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування" сервісу.
Нагадаємо
З травня 2021 року понад півмільйона нових бізнесів було відкрито автоматично через український додаток "Дія", 52% з них започаткували жінки.