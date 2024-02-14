"Дія" станет open-source приложением: правительство приняло решение
Киев • УНН
Правительство приняло постановление, которое позволяет приложению "Дія" стать приложением с открытым исходным кодом, чтобы разработчики со всего мира могли изучать его код и предлагать усовершенствования.
Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что правительство приняло постановление, которое позволяет открыть код "Дії". Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах. Основное преимущество - любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, которые будут подходить к приложению,
Детали
Отмечается, что с открытым кодом и документацией "Дію" можно быстро экспортировать в другие страны.
Open-source продукты - это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров. Топовые мировые продукты работают на открытом коде. Например, эстонское приложение X-Road - на его основе мы построили систему Трембита, которая отвечает за быстрый обмен данными между реестрами,
Он также добавил, что IT-сообщество сможет понять, как работает "Дія", проанализировать код и особенности архитектуры приложения. А еще разработчики смогут предложить изменения или улучшения, которые рассмотрит наша команда.
Федоров подчеркнул, что "Дія" станет первым государственным приложением с открытым кодом, но отметил, что "никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования" сервиса.
Напомним
С мая 2021 года более полумиллиона новых бизнесов было открыто автоматически через украинское приложение "Дія", 52% из них начали женщины.
"Дія" станет open-source приложением: правительство приняло решение
Правительство приняло постановление, которое позволяет приложению "Дія" стать приложением с открытым исходным кодом, чтобы разработчики со всего мира могли изучать его код и предлагать усовершенствования.
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