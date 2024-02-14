"Дія" станет open-source приложением: правительство приняло решение

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что правительство приняло постановление, которое позволяет открыть код "Дії". Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах. Основное преимущество - любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, которые будут подходить к приложению, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с открытым кодом и документацией "Дію" можно быстро экспортировать в другие страны.

Open-source продукты - это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров. Топовые мировые продукты работают на открытом коде. Например, эстонское приложение X-Road - на его основе мы построили систему Трембита, которая отвечает за быстрый обмен данными между реестрами, - сообщил Федоров.

Он также добавил, что IT-сообщество сможет понять, как работает "Дія", проанализировать код и особенности архитектуры приложения. А еще разработчики смогут предложить изменения или улучшения, которые рассмотрит наша команда.

Федоров подчеркнул, что "Дія" станет первым государственным приложением с открытым кодом, но отметил, что "никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования" сервиса.

Напомним

С мая 2021 года более полумиллиона новых бизнесов было открыто автоматически через украинское приложение "Дія", 52% из них начали женщины.