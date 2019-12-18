Особливий режим ввели у слідчому ізоляторі в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. У зв’язку із надзвичайними подіями, які відбулися 16 грудня у Кропивницькому слідчому ізоляторі, в установі ввели особливий режим. Про це поінформували в Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, передає кореспондент УНН.
"Особливий режим передбачає посилення охорони, нагляду за особами, взятими під варту, припинення всіх заходів, що проводяться з цими особами, а також надання побачень та прийняття посилок і передач, здійснення інших режимних заходів", - повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, 16 грудня у Кропивницькому СІЗО стався бунт.
Як стало відомо, у Кропивницькому слідчому ізоляторі ув’язнений напав на співробітника установи, погрожував їй та родині фізичною розправою, облаяв та побив.
Прокуратура Кіровоградської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника Кропивницького слідчого ізолятора.
18 грудня у Кропивницькому СІЗО провели обшуки, в ході яких у затриманих вилучили забороненні предмети.