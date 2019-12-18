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Обшуки в СІЗО провели у Кропивницькому, головного "смотрящего" передали Нацполіції

Обшуки в СІЗО провели у Кропивницькому, головного "смотрящего" передали Нацполіції

Київ • УНН

 • 35006 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Обшуки в СІЗО провели в Кропивницькому, у арештованих вилучили заборонені предмети. Про це у Facebook повідомив начальник адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Василь Коробко, предає кореспондент УНН.

"Щодо "зради" про ситуацію у Кропивницькому слідчому ізоляторі. Її - не відбулося. Працівники ДКВС спільно з Нацгвардією, Нацполіцією та ДСНС провели спеціальні заходи для забезпечення правопорядку в установі. Ситуація під повним контролем адміністрації ізолятору", - йдеться в дописі.

В камерах правоохоронці провели обшуки, в арештованих вилучили заборонені предмети. Всі утримувані перебувають у своїх камерах.

"Що стосується групи осіб, яка намагалась дестабілізувати обстановку в СІЗО: вони ізольовані від інших арештованих, з ними ведуться слідчі дії. Так званого "смотрящого" за установою, ув’язненого М. передали Національній поліції", - додав Коробко.

Нагадаємо, 16 грудня у Кропивницькому СІЗО стався бунт.

Як стало відомо, у Кропивницькому слідчому ізоляторі ув’язнений напав на співробітника установи, погрожував їй та родині фізичною розправою, облаяв та побив.

Прокуратура Кіровоградської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника Кропивницького слідчого ізолятора.

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