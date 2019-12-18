Обыски в СИЗО провели в Кропивницком, главного "смотрящего" передали Нацполиции
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Обыски в СИЗО провели в Кропивницком, у арестованных изъяли запрещенные предметы. Об этом в Facebook сообщил начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Василий Коробко, предает корреспондент УНН.
"По поводу "зрады" про ситуацию в Кропивницком следственном изоляторе. Ее - не произошло. Сотрудники ГУИС совместно с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС провели специальные мероприятия для обеспечения правопорядка в учреждении. Ситуация под полным контролем администрации изолятора", - говорится в заметке.
В камерах правоохранители провели обыски, у арестованных изъяли запрещенные предметы. Все удерживаемые находятся в своих камерах.
"Что касается группы лиц, которая пыталась дестабилизировать обстановку в СИЗО: они изолированы от других арестованных, с ними ведутся следственные действия. Так называемого "смотрящег" за учреждением, заключенного М. передали Национальной полиции", - добавил Коробко.
Напомним, 16 декабря в Кропивницком СИЗО произошел бунт.
Как стало известно, в Кропивницкому следственном изоляторе заключенный напал на сотрудника учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, обругал и избил.
Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении сотрудника Кропивницкого следственного изолятора.