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В пенітенціарній службі розповіли про бунт в СІЗО в Кропивницькому

Київ • УНН

 • 15932 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Кропивницькому слідчому ізоляторі ув’язнений напав на співробітника установи, погрожував їй та родині фізичною розправою, облаяв та побив. Про це УНН поінформували в Державній кримінально-виконавчої службі України.

Інцидент стався вчора, 16 грудня. Того ж дня для проведення слідчих дій прибули співробітники прокуратури та СУ ГУНП України в області. Ув’язнений від дачі письмових пояснень відмовився, поводився агресивно, лаявся, підбурював інших ув’язнених. На підтримку дій ув’язненого М. ув’язнені інших камер установи підтримали заклик та почали cтукали у двері, намагалися пошкодити камерний інвентар.

“Для припинення групової непокори оголосили загальний збір персоналу, вжили першочергових заходів щодо ліквідації наслідків протиправних дій та стабілізації оперативної обстановки”, — повідомили в прес-службі.

Одразу посилили зовнішні та внутрішні пости, забезпечили патрулювання прилеглої території установи. Наразі обстановка в ізоляторі контрольована. Спеціальні засоби та фізичну силу до ув’язнених не застосовували. Стан здоров’я співробітниці, на яку напав в’язень, задовільний.

Дії ув’язненого задокументували правоохоронці.

Сьогодні установу відвідав регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Зауважень до адміністрації ізолятора не надходило. “Адміністрація ДКВС України спростовує чутки щодо самоусунення посадових осіб Державної кримінально-виконавчої служби України та персоналу установи від забезпечення належного правопорядку”, — зауважили в прес-службі.

Як повідомляв УНН, ексглава Державної пенiтенцiарної служби України Сергiй Старенький заявив, що у СІЗО в Кропивницькому стався бунт.

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