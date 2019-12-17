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В пенитенциарной службе рассказали о бунте в СИЗО в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 15931 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Кропивницком следственном изоляторе заключенный напал на сотрудника учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, обругал и избил. Об этом УНН сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины. 

Инцидент произошел вчера, 16 декабря. В тот же день для проведения следственных действий прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в области. Заключенный от дачи письменных объяснений отказался, вел себя агрессивно, ругался, подстрекал других заключенных. В поддержку действий заключенного М. заключенные других камер учреждения поддержали призыв и начали cтукалы в дверь, пытались повредить камерный инвентарь.

"Для прекращения группового неповиновения объявили общий сбор персонала, приняли первоочередные мероприятия по ликвидации последствий противоправных действий и стабилизации оперативной обстановки", - сообщили в пресс-службе.

Сразу усилили внешние и внутренние посты, обеспечили патрулирование прилегающей территории учреждения. В настоящее время обстановка в изоляторе контролируется. Специальные средства и физическую силу к заключенным не применяли. Состояние здоровья сотрудницы, на которую напал заключенный, удовлетворительное.

Действия заключенного задокументировали правоохранители.

Сегодня учреждение посетил региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Замечаний к администрации изолятора не поступало. "Администрация ДКВС Украины опровергает слухи о самоустранение должностных лиц Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и персонала учреждения от обеспечения надлежащего правопорядка", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, ексглава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький заявил, что в СИЗО в Кропивницкому произошел бунт .

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