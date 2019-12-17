Бунт стався у СІЗО в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 грудня. УНН. У кропивницькому СIЗО пiдозрюваний у тяжкому злочинi зайшов у кабiнет до психолога i кiлька разiв ударив жiнку. Про це на своїй сторiнцi в соцмережi повiдомив ексглава Державної пенiтенцiарної служби України Сергiй Старенький, передає УНН.
"Там намагалися вивезти в’язнiв "смотрящих" за цим iзолятором. Що характерно, про це не були поiнформованi нi начальник слiдчого iзолятора, нi керiвники мiжрегiонального управлiння в Одесi. Коли намагалися вивезти головного "смотрящого" Арсена, спiвробiтники iзолятора дали можливiсть йому спокiйно пересуватися, що вiн використав, щоб не пiдкорятися, та закликав до цього iнших в’язнiв", - написав Сергiй Старенький.
За його словами, пiсля iнциденту пiдозрюванi вийшли з камер, а спiвробiтники СIЗО втекли.
"Ситуацiя неконтрольована, але нiяких заходiв станом на ранок не вживалося", - додав Старенький.
Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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