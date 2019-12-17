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Бунт у СІЗО у Кропивницькому: прокуратура відкрила провадження

Бунт у СІЗО у Кропивницькому: прокуратура відкрила провадження

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прокуратура Кіровоградської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника Кропивницького слідчого ізолятора. Про це поінформували в пресслужбі Генеральної прокуратури України, передає УНН.

"Прокуратура області відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості з боку адміністрації Кропивницького слідчого ізолятора, що спричинило значні матеріальні збитки, за ч. 2 ст. 365 КК України. Наразі ситуація в СІЗО повністю контрольована", - йдеться у повідомленні.

У ГПУ відзначили, що прокуратура області щомісяця направляє документи реагування до міжрегіонального управління Міністерства юстиції та безпосередньо Міністерства. У вересні за погодженням з Генеральною прокуратурою до Міністерства юстиції направили лист, в якому вказують на наявність суттєвих порушень режиму, нездатності керівництва СІЗО контролювати ситуацію та ризики виникнення надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 16 грудня один із ув’язнених побив штатного психолога та погрожував їй і її родині фізичною розправою. Також відмовився слідувати до ізолятора тимчасового тримання обласного управління Нацполіції, брати участь у слідчих діях та давати письмові пояснення щодо цього інциденту, підбурював інших взятих під варту на злісну непокору та масові заворушення. В результаті цього в’язні вибили оглядові вічка дверей камер, розбили вікна та пошкодили камери відеонагляду.

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