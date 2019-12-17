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Бунт в СИЗО в Кропивницком: прокуратура открыла производство

Бунт в СИЗО в Кропивницком: прокуратура открыла производство

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 декабря. УНН. Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника Кропивницкого следственного изолятора. Об этом сообщили в пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Прокуратура области возбудила уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого следственного изолятора, повлекшее значительный материальный ущерб, по ч. 2 ст. 365 УК Украины. Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируется", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что прокуратура области ежемесячно направляет документы реагирования в межрегиональное управление Министерства юстиции и непосредственно Министерства. В сентябре по согласованию с Генеральной прокуратурой в Министерство юстиции направили письмо, в котором указывают на наличие существенных нарушений режима, неспособности руководства СИЗО контролировать ситуацию и риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 16 декабря один из заключенных побил штатного психолога и угрожал ей и ее семье физической расправой. Также отказался следовать в изолятор временного содержания областного управления Нацполиции, участвовать в следственных действиях и давать письменные объяснения по этому инциденту, подстрекал других заключенных под стражу на злостное неповиновение и массовые беспорядки. В результате этого заключенные выбили смотровые глазки дверей камер, разбили окна и повредили камеры видеонаблюдения.

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