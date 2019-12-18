Особый режим ввели в следственном изоляторе в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. В связи с чрезвычайными событиями, которые произошли 16 декабря в Кропивницком следственном изоляторе, в учреждении ввели особый режим. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, передает корреспондент УНН.
"Особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 16 декабря в Кропивницком СИЗО произошел бунт.
Как стало известно, в Кропивницком следственном изоляторе заключенный напал на сотрудника учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, обругал и избил.
Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в сотрудника Кропивницкого следственного изолятора.
18 декабря в Кропивницком СИЗО провели обыски, в ходе которых у задержанных изъяли запрещение предметы.