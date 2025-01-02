Основні напрямки кризових виплат 2024 року: куди пішли найбільші суми

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Загалом було реалізовано п'ять основних програм підтримки на суму понад 10 мільярдів гривень.

Мінсоцполітики України у 2024 році забезпечило вчасні кризові виплати для вразливих категорій населення, зокрема на допомогу дітям та родинам з евакуйованих регіонів. Про це повідомляє Мінсоцполітики, передає УНН

Деталі

"2024-й рік був третім нелегким роком повномасштабної війни. Нелегким він був і для соціальної сфери, адже кількість українців, які потребують підтримки у складних життєвих обставинах, на жаль, не зменшується", — йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики додали, що ворог не лише атакує лінію фронту, але й продовжує завдавати шкоди мирним містам і селам, що лише збільшує потребу в кризових виплатах.

У 2024 році забезпечено вчасну допомогу для українців у складних умовах.

Однією з таких ініціатив стала програма "Зимова підтримка", що дозволила допомогти дітям з придбанням теплого одягу. Завдяки цій програмі 591,5 тисяч українців отримали по 6 500 гривень, що загалом склало 3,9 мільярда гривень.

Спільно з ЮНІСЕФ Мінсоцполітики також запровадило додаткову фінансову допомогу для родин з дітьми з вразливих категорій, які евакуюються з Харківщини та Сумщини. Так, 30 тисяч осіб отримали 327 мільйонів гривень.

Не менш важливою стала підтримка в придбанні твердого палива для опалення житла взимку. Завдяки залученим коштам УВКБ ООН 467,8 тисяч домогосподарств отримали 4,5 мільярда гривень для забезпечення енергетичних потреб у зимовий період.

Також увага була приділена пенсіонерам, які проживають на територіях, де тривають бойові дії. Завдяки міжнародним коштам 387 тисяч пенсіонерів отримали 1,9 мільярда гривень.

І, зрештою, одноразова допомога в розмірі 10 800 гривень була надана родинам з дітьми, які постраждали від атаки рф 8 липня 2024 року, зокрема тим, чиї діти перебували у дитячій лікарні "Охматдит". Загалом 1 151 особа, серед яких 700 дітей, отримала допомогу на загальну суму 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо

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Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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