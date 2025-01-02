Основные направления кризисных выплат 2024 года: куда ушли самые большие суммы
Киев • УНН
Всего было реализовано пять основных программ поддержки на сумму более 10 миллиардов гривен.
Минсоцполитики Украины в 2024 году обеспечило своевременные кризисные выплаты для уязвимых категорий населения, в частности на помощь детям и семьям из эвакуированных регионов. Об этом сообщает Минсоцполитики, передает УНН.
Детали
"2024-й год был третьим нелегким годом полномасштабной войны. Нелегким он был и для социальной сферы, ведь количество украинцев, нуждающихся в поддержке в сложных жизненных обстоятельствах, к сожалению, не уменьшается", - говорится в сообщении.
В Минсоцполитики добавили, что враг не только атакует линию фронта, но и продолжает наносить ущерб мирным городам и селам, что только увеличивает потребность в кризисных выплатах.
В 2024 году обеспечена своевременная помощь для украинцев в сложных условиях.
Одной из таких инициатив стала программа "Зимняя поддержка", позволившая помочь детям с приобретением теплой одежды. Благодаря этой программе 591,5 тысяч украинцев получили по 6 500 гривен, что в целом составило 3,9 миллиарда гривен.
Совместно с ЮНИСЕФ Минсоцполитики также ввело дополнительную финансовую помощь для семей с детьми из уязвимых категорий, которые эвакуируются из Харьковской и Сумской областей. Так, 30 тысяч человек получили 327 миллионов гривен.
Не менее важной стала поддержка в приобретении твердого топлива для отопления жилья зимой. Благодаря привлеченным средствам УВКБ ООН 467,8 тысяч домохозяйств получили 4,5 миллиарда гривен для обеспечения энергетических потребностей в зимний период.
Также внимание было уделено пенсионерам, проживающим на территориях, где продолжаются боевые действия. Благодаря международным средствам 387 тысяч пенсионеров получили 1,9 миллиарда гривен.
И, наконец, единовременное пособие в размере 10 800 гривен было предоставлено семьям с детьми, пострадавшим от атаки РФ 8 июля 2024 года, в частности тем, чьи дети находились в детской больнице "Охматдет". В целом 1 151 человек, среди которых 700 детей, получил помощь на общую сумму 15 миллионов гривен.
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