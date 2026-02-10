Основні дороги в Україні проїзні, але місцями ожеледиця - дорожники
Київ • УНН
В Україні забезпечено проїзд дорогами державного значення, проте подекуди спостерігається ожеледиця. Дорожні організації проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами.
Проїзд дорогами державного значення в Україні забезпечено, подекуди спостерігається ожеледиця, повідомили в Агентстві відновлення у вівторок, пише УНН.
Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено
Деталі
Як вказано, сьогодні, 10 лютого, за інформацією Укргідрометцентру, на переважній частині території України без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця.
На перевальних ділянках автомобільних доріг у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, за повідомленням, місцями спостерігається слабкий сніг та туман. Дорожніми організаціями здійснюється постійний моніторинг та превентивна обробка покриття.
На окремих ділянках доріг державного значення дорожніми організаціями проводяться роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів, заокруглених ділянок.
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик09.02.26, 10:22 • 30218 переглядiв