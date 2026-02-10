Основні дороги в Україні проїзні, але місцями ожеледиця - дорожники

$43.030.02
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 17535 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 27981 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 25674 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 24254 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 21114 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 18852 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19892 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30218 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48601 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Болгарські активісти заявили про виявлення бази ПВК "вагнер" у горах поблизу села Кладниця10 лютого, 01:06 • 10515 перегляди
Компанія Beast Industries популярного ютубера MrBeast придбала фінтех-стартап Step10 лютого, 01:19 • 4204 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 16090 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto06:01 • 10164 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo08:49 • 9126 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 27786 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 35915 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 74004 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 95511 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 110672 перегляди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Нікол Пашинян
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпропетровська область
Запорізька область
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 13710 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 15536 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 15858 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 42152 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 44353 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Фільм

Основні дороги в Україні проїзні, але місцями ожеледиця - дорожники

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

В Україні забезпечено проїзд дорогами державного значення, проте подекуди спостерігається ожеледиця. Дорожні організації проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами.

Основні дороги в Україні проїзні, але місцями ожеледиця - дорожники

Проїзд дорогами державного значення в Україні забезпечено, подекуди спостерігається ожеледиця, повідомили в Агентстві відновлення у вівторок, пише УНН.

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено

- повідомили дорожники.

Деталі

Як вказано, сьогодні, 10 лютого, за інформацією Укргідрометцентру, на переважній частині території України без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця.

На перевальних ділянках автомобільних доріг у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, за повідомленням, місцями спостерігається слабкий сніг та туман. Дорожніми організаціями здійснюється постійний моніторинг та превентивна обробка покриття. 

На окремих ділянках доріг державного значення дорожніми організаціями проводяться роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів, заокруглених ділянок.

Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик09.02.26, 10:22 • 30218 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Львівська область
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Карпати
Україна