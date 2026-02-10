Основные дороги в Украине проездные, но местами гололедица - дорожники
Киев • УНН
В Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения, однако местами наблюдается гололедица. Дорожные организации проводят обработку покрытия противогололедными материалами.
Проезд по дорогам государственного значения в Украине обеспечен, местами наблюдается гололедица, сообщили в Агентстве восстановления во вторник, пишет УНН.
Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен
Детали
Как указано, сегодня, 10 февраля, по информации Укргидрометцентра, на большей части территории Украины без осадков. Лишь в Карпатах и на Закарпатье ожидаются небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах местами гололедица.
На перевальных участках автомобильных дорог во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, по сообщению, местами наблюдается слабый снег и туман. Дорожными организациями осуществляется постоянный мониторинг и превентивная обработка покрытия.
На отдельных участках дорог государственного значения дорожными организациями проводятся работы по обработке покрытия противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков, подъемов, закругленных участков.
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик09.02.26, 10:22 • 30327 просмотров