Основные дороги в Украине проездные, но местами гололедица - дорожники

Проезд по дорогам государственного значения в Украине обеспечен, местами наблюдается гололедица, сообщили в Агентстве восстановления во вторник, пишет УНН.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен - сообщили дорожники.

Детали

Как указано, сегодня, 10 февраля, по информации Укргидрометцентра, на большей части территории Украины без осадков. Лишь в Карпатах и на Закарпатье ожидаются небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах местами гололедица.

На перевальных участках автомобильных дорог во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, по сообщению, местами наблюдается слабый снег и туман. Дорожными организациями осуществляется постоянный мониторинг и превентивная обработка покрытия.

На отдельных участках дорог государственного значения дорожными организациями проводятся работы по обработке покрытия противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков, подъемов, закругленных участков.

