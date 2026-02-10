$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 7050 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 19158 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 29269 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 26898 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 25198 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 21573 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19198 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19993 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30327 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48782 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Основные дороги в Украине проездные, но местами гололедица - дорожники

Киев • УНН

 • 1596 просмотра

В Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения, однако местами наблюдается гололедица. Дорожные организации проводят обработку покрытия противогололедными материалами.

Основные дороги в Украине проездные, но местами гололедица - дорожники

Проезд по дорогам государственного значения в Украине обеспечен, местами наблюдается гололедица, сообщили в Агентстве восстановления во вторник, пишет УНН.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен

- сообщили дорожники.

Детали

Как указано, сегодня, 10 февраля, по информации Укргидрометцентра, на большей части территории Украины без осадков. Лишь в Карпатах и на Закарпатье ожидаются небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах местами гололедица.

На перевальных участках автомобильных дорог во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, по сообщению, местами наблюдается слабый снег и туман. Дорожными организациями осуществляется постоянный мониторинг и превентивная обработка покрытия.

На отдельных участках дорог государственного значения дорожными организациями проводятся работы по обработке покрытия противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков, подъемов, закругленных участков.

Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик09.02.26, 10:22 • 30327 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Львовская область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Карпатские горы
Украина