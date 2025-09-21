Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку

В понеділок, 22 вересня о 14:19 за київським часом відбудеться осіннє рівнодення - момент рівності дня і ночі.Це ідеальний час, щоб зафіксувати свої бажання й сформувати чітке бачення майбутнього. Про це розповіла УНН професійний астролог Ксенія Базиленко та розкрила чого очікувати знакам зодіаку на цьому тижні.

Астрологічний прогноз на тиждень 22–28 вересня

Базиленко наголосила, що цей тиждень особливий, адже ми ще знаходимося під потужним впливом сонячного затемнення 21 вересня.

Його енергія продовжує діяти щонайменше два тижні, тому перші дні цього періоду будуть наповнені великими можливостями, але й непростими викликами - сказала Базиленко.

Осіннє рівнодення

Уже 22 вересня о 14:19 за київським часом відбудеться осіннє рівнодення — момент рівності дня і ночі.

"Астрономічно це перехід Сонця в перший градус Терезів, а астрологічно — нова точка відліку, що символізує баланс, гармонію і підготовку до нового життєвого циклу. У давнину це був великий день святкування врожаю, вдячності та налаштування на зиму. Це ідеальний час, аби зафіксувати свої бажання й сформувати чітке бачення майбутнього", - розповіла Базиленко.

Напружені аспекти

Базиленко попередила, що 24 вересня на тижні особливо проявиться квадратура Марса і Плутона. За її словами, це дуже сильний аспект, що говорить про ризики агресії, конфліктів, воєнних дій. Можливий початок нових військових конфліктів.

У цей час важливо не піддаватися негативним емоціям, уникати гострих суперечок, агресії, а навпаки - зберігати спокій і дипломатію - порадила астролог.

Також Базиленко повідомила, що з 24 по 26 вересня Місяць у Скорпіоні зробить емоційний фон напруженим і вразливим. Уночі можливе безсоння чи тривожні сни. Це періоди, де варто бути максимально обережними й уникати небезпечних ситуацій.

Сильний гармонійний тригон

Але паралельно з напруженими подіями Всесвіт дарує нам сильну підтримку - наголосила Базиленко.

Астролог зазначила, що Тригон Сонця, Плутона й Урана, який буде особливо відчутний 24 вересня, відкриє двері для креативних рішень і нових ідей. Це той момент, коли з’являється можливість знайти вихід навіть зі складних ситуацій.

За її словами, цей аспект допомагає:

• побачити своє справжнє місце в суспільстві;

• знайти внутрішню силу і незалежність;

• нестандартно та яскраво проявити себе;

• зруйнувати старі, застарілі програми й сміливо будувати нове.

Тут важливо підходити до життя свідомо, мудро й творчо. Не тримайтеся за негатив, не зациклюйтеся на конфліктах - це час, аби відчути себе сильними й здатними впливати на своє майбутнє - наголосила Базиленко.

Висновок

Базиленко підкреслила, що тиждень 22–28 вересня стане перевіркою на зрілість і внутрішню гармонію.

На початку - ми отримуємо унікальну силу затемнення та рівнодення, щоб закласти майбутнє. У середині — стикаємося з викликами агресії й емоційними потрясіннями, які треба пройти гідно. Наприкінці — завдяки гармонійним аспектам ми знаходимо новий шлях, оновлюємо свої сили й відчуваємо більше спокою - розповіла Базиленко.

Підсумовуючи астролог порадила використати цей період для того, щоб планувати, очищати й гармонізувати себе, а також будувати нове життя на основі істинних цінностей.

Астрологічний прогноз для знаків Зодіаку

Овен

Для вас починається більш спокійний період, де зростає потреба бути поруч із другою половинкою. Партнерські відносини стають головними: як у любові, так і в роботі. Уникайте ілюзорного сприйняття світу, намагайтеся бачити речі реалістично.

Телець

Тиждень буде насиченим роботою. На ваші плечі ляжуть обов’язкові справи, і важливо знайти баланс між активністю та відпочинком. Не перевантажуйте себе, бо гармонія тіла й душі стане запорукою успіху.

Близнюки

Настав час відпочинку та накопичення сил. Дозвольте собі розслабитися, отримати приємні емоції та насолодитися стосунками. Це також сприятливий період для удачі в любові.

Рак

Дуже приємний час для затишку. Вам захочеться більше бути вдома, зануритися в улюблену книгу, облаштовувати простір навколо. Робота вдома теж буде продуктивною, адже у "своїй мушлі" ви почуваєтеся найбільш захищено.

Лев

Для вас зараз активний період. Будьте відкритими для спілкування, обміну думками, нових ідей і навчання. Записуйте всі свої ідеї, особливо в дні рівнодення, адже вони можуть збутися, особливо з приводу фінансів.

Діва

Вам потрібно трішки відпочити й знайти внутрішній спокій. Побудьте наодинці, поміркуйте, сформулюйте свої бажання — зараз вони мають велику силу. Тим більше, саме у вашому знаку відбудеться сонячне затемнення, що робить цей період особливо значущим для життя і майбутніх змін.

Терези

Для вас настав відповідальний час.Сонце входить у ваш знак, розпочинається новий особистий цикл — період солярів. Ви в центрі уваги, енергія піднімається. Важливо не тонути в ілюзіях, а активно змінювати своє життя на краще, починаючи з себе.

Скорпіон

Тиждень принесе відчутну напругу. Ви можете бути дратівливими, особливо у другій половині. Не варто приймати важливі рішення. Зосередьтеся на фінансах: аналізуйте, плануйте, уникайте помилок. Краще записуйте свої плани та будуйте стратегії на майбутнє.

Стрілець

Для вас цей тиждень важливий для початку нових проєктів і втілення свіжих ідей. Створюйте команду, шукайте союзників, адже саме в спільній роботі ви зможете реалізувати великі плани. Використовуйте початок тижня, щоб записати свої бажання та чіткі наміри — це стане фундаментом для подальших успіхів.

Козеріг

Для вас відкривається потужний період нових можливостей. Це час кар’єрного зростання та великих починань. Ви можете змінити напрям діяльності або отримати бажану посаду. На початку тижня важливо ретельно продумати плани, визначити наміри та пріоритети — тоді в майбутньому вони принесуть успіх.

Водолій

Для вас відкривається чудовий період навчання, отримання нових знань і розширення світогляду. Це може бути вивчення мов, знайомство з іноземцями чи поїздки за кордон. Також гарний час для духовного розвитку та занять психологією.

Риби

Для вас починається напружений період. Може з’явитися потреба приймати серйозні рішення, брати на себе відповідальність. Не відкладайте важливі справи, але уникайте поспішних дій. У першій половині тижня ретельно аналізуйте свої плани. Це час змін, де потрібно зважувати ризики, щоб уникнути помилок.

