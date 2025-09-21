$41.250.00
Ексклюзив
12:26
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
07:39 • 8084 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 21835 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 32153 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 45663 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 46233 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 65735 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 76083 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 60555 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 56106 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 21824 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 25230 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 65734 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 76081 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 78460 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку

Київ • УНН

 • 86 перегляди

22 вересня о 14:19 за київським часом відбудеться осіннє рівнодення, що символізує баланс і гармонію. Астролог Ксенія Базиленко розповіла про вплив сонячного затемнення та дала прогноз для знаків Зодіаку на тиждень 22-28 вересня.

Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку

В понеділок, 22 вересня о 14:19 за київським часом відбудеться осіннє рівнодення - момент рівності дня і ночі.Це ідеальний час, щоб зафіксувати свої бажання й сформувати чітке бачення майбутнього. Про це розповіла УНН професійний астролог Ксенія Базиленко та розкрила чого очікувати знакам зодіаку на цьому тижні. 

Астрологічний прогноз на тиждень 22–28 вересня

Базиленко наголосила, що цей тиждень особливий, адже ми ще знаходимося під потужним впливом сонячного затемнення 21 вересня. 

Його енергія продовжує діяти щонайменше два тижні, тому перші дні цього періоду будуть наповнені великими можливостями, але й непростими викликами

- сказала Базиленко.

Осіннє рівнодення

Уже 22 вересня о 14:19 за київським часом відбудеться осіннє рівнодення — момент рівності дня і ночі.

"Астрономічно це перехід Сонця в перший градус Терезів, а астрологічно — нова точка відліку, що символізує баланс, гармонію і підготовку до нового життєвого циклу. У давнину це був великий день святкування врожаю, вдячності та налаштування на зиму. Це ідеальний час, аби зафіксувати свої бажання й сформувати чітке бачення майбутнього", - розповіла Базиленко.

Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20.09.25, 11:41 • 65734 перегляди

Напружені аспекти

Базиленко попередила, що 24 вересня на тижні особливо проявиться квадратура Марса і Плутона. За її словами, це дуже сильний аспект, що говорить про ризики агресії, конфліктів, воєнних дій. Можливий початок нових військових конфліктів.

У цей час важливо не піддаватися негативним емоціям, уникати гострих суперечок, агресії, а навпаки - зберігати спокій і дипломатію

- порадила астролог.

Також Базиленко повідомила, що з 24 по 26 вересня Місяць у Скорпіоні зробить емоційний фон напруженим і вразливим. Уночі можливе безсоння чи тривожні сни. Це періоди, де варто бути максимально обережними й уникати небезпечних ситуацій.

Сильний гармонійний тригон

Але паралельно з напруженими подіями Всесвіт дарує нам сильну підтримку

- наголосила Базиленко.

Астролог зазначила, що Тригон Сонця, Плутона й Урана, який буде особливо відчутний 24 вересня, відкриє двері для креативних рішень і нових ідей. Це той момент, коли з’являється можливість знайти вихід навіть зі складних ситуацій.

За її словами, цей аспект допомагає:

• побачити своє справжнє місце в суспільстві;

• знайти внутрішню силу і незалежність;

• нестандартно та яскраво проявити себе;

• зруйнувати старі, застарілі програми й сміливо будувати нове. 

Тут важливо підходити до життя свідомо, мудро й творчо. Не тримайтеся за негатив, не зациклюйтеся на конфліктах - це час, аби відчути себе сильними й здатними впливати на своє майбутнє

- наголосила Базиленко.

Вчені з’ясували, що Земля має прихований часовий ліміт01.09.25, 10:39 • 5544 перегляди

Висновок

Базиленко підкреслила, що тиждень 22–28 вересня стане перевіркою на зрілість і внутрішню гармонію.

На початку - ми отримуємо унікальну силу затемнення та рівнодення, щоб закласти майбутнє. У середині — стикаємося з викликами агресії й емоційними потрясіннями, які треба пройти гідно. Наприкінці — завдяки гармонійним аспектам ми знаходимо новий шлях, оновлюємо свої сили й відчуваємо більше спокою

- розповіла Базиленко.

Підсумовуючи астролог порадила використати цей період для того, щоб планувати, очищати й гармонізувати себе, а також будувати нове життя на основі істинних цінностей.

Астрологічний прогноз для знаків Зодіаку

Овен

Для вас починається більш спокійний період, де зростає потреба бути поруч із другою половинкою. Партнерські відносини стають головними: як у любові, так і в роботі. Уникайте ілюзорного сприйняття світу, намагайтеся бачити речі реалістично.

Телець

Тиждень буде насиченим роботою. На ваші плечі ляжуть обов’язкові справи, і важливо знайти баланс між активністю та відпочинком. Не перевантажуйте себе, бо гармонія тіла й душі стане запорукою успіху.

Близнюки

Настав час відпочинку та накопичення сил. Дозвольте собі розслабитися, отримати приємні емоції та насолодитися стосунками. Це також сприятливий період для удачі в любові.

Рак

Дуже приємний час для затишку. Вам захочеться більше бути вдома, зануритися в улюблену книгу, облаштовувати простір навколо. Робота вдома теж буде продуктивною, адже у "своїй мушлі" ви почуваєтеся найбільш захищено.

Лев

Для вас зараз активний період. Будьте відкритими для спілкування, обміну думками, нових ідей і навчання. Записуйте всі свої ідеї, особливо в дні рівнодення, адже вони можуть збутися, особливо з приводу фінансів.

Діва

Вам потрібно трішки відпочити й знайти внутрішній спокій. Побудьте наодинці, поміркуйте, сформулюйте свої бажання — зараз вони мають велику силу. Тим більше, саме у вашому знаку відбудеться сонячне затемнення, що робить цей період особливо значущим для життя і майбутніх змін.

Терези

Для вас настав відповідальний час.Сонце входить у ваш знак, розпочинається новий особистий цикл — період солярів. Ви в центрі уваги, енергія піднімається. Важливо не тонути в ілюзіях, а активно змінювати своє життя на краще, починаючи з себе.

Скорпіон

Тиждень принесе відчутну напругу. Ви можете бути дратівливими, особливо у другій половині. Не варто приймати важливі рішення. Зосередьтеся на фінансах: аналізуйте, плануйте, уникайте помилок. Краще записуйте свої плани та будуйте стратегії на майбутнє.

Стрілець

Для вас цей тиждень важливий для початку нових проєктів і втілення свіжих ідей. Створюйте команду, шукайте союзників, адже саме в спільній роботі ви зможете реалізувати великі плани. Використовуйте початок тижня, щоб записати свої бажання та чіткі наміри — це стане фундаментом для подальших успіхів.

Козеріг

Для вас відкривається потужний період нових можливостей. Це час кар’єрного зростання та великих починань. Ви можете змінити напрям діяльності або отримати бажану посаду. На початку тижня важливо ретельно продумати плани, визначити наміри та пріоритети — тоді в майбутньому вони принесуть успіх.

Водолій

Для вас відкривається чудовий період навчання, отримання нових знань і розширення світогляду. Це може бути вивчення мов, знайомство з іноземцями чи поїздки за кордон. Також гарний час для духовного розвитку та занять психологією.

Риби

Для вас починається напружений період. Може з’явитися потреба приймати серйозні рішення, брати на себе відповідальність. Не відкладайте важливі справи, але уникайте поспішних дій. У першій половині тижня ретельно аналізуйте свої плани. Це час змін, де потрібно зважувати ризики, щоб уникнути помилок.

NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15.09.25, 05:27 • 18935 переглядiв

Лілія Подоляк

