Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака

Киев • УНН

 • 118 просмотра

22 сентября в 14:19 по киевскому времени состоится осеннее равноденствие, символизирующее баланс и гармонию. Астролог Ксения Базиленко рассказала о влиянии солнечного затмения и дала прогноз для знаков Зодиака на неделю 22-28 сентября.

Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака

В понедельник, 22 сентября в 14:19 по киевскому времени состоится осеннее равноденствие - момент равенства дня и ночи. Это идеальное время, чтобы зафиксировать свои желания и сформировать четкое видение будущего. Об этом рассказала УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко и раскрыла чего ожидать знакам зодиака на этой неделе. 

Астрологический прогноз на неделю 22–28 сентября

Базиленко подчеркнула, что эта неделя особенная, ведь мы еще находимся под мощным влиянием солнечного затмения 21 сентября. 

Его энергия продолжает действовать по меньшей мере две недели, поэтому первые дни этого периода будут наполнены большими возможностями, но и непростыми вызовами

- сказала Базиленко.

Осеннее равноденствие

Уже 22 сентября в 14:19 по киевскому времени состоится осеннее равноденствие — момент равенства дня и ночи.

"Астрономически это переход Солнца в первый градус Весов, а астрологически — новая точка отсчета, символизирующая баланс, гармонию и подготовку к новому жизненному циклу. В древности это был великий день празднования урожая, благодарности и настройки на зиму. Это идеальное время, чтобы зафиксировать свои желания и сформировать четкое видение будущего", - рассказала Базиленко.

Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20.09.25, 11:41 • 65742 просмотра

Напряженные аспекты

Базиленко предупредила, что 24 сентября на неделе особенно проявится квадратура Марса и Плутона. По ее словам, это очень сильный аспект, говорящий о рисках агрессии, конфликтов, военных действий. Возможно начало новых военных конфликтов.

В это время важно не поддаваться негативным эмоциям, избегать острых споров, агрессии, а наоборот - сохранять спокойствие и дипломатию

- посоветовала астролог.

Также Базиленко сообщила, что с 24 по 26 сентября Луна в Скорпионе сделает эмоциональный фон напряженным и уязвимым. Ночью возможна бессонница или тревожные сны. Это периоды, где стоит быть максимально осторожными и избегать опасных ситуаций.

Сильный гармоничный тригон

Но параллельно с напряженными событиями Вселенная дарит нам сильную поддержку

- подчеркнула Базиленко.

Астролог отметила, что Тригон Солнца, Плутона и Урана, который будет особенно ощутим 24 сентября, откроет двери для креативных решений и новых идей. Это тот момент, когда появляется возможность найти выход даже из сложных ситуаций.

По ее словам, этот аспект помогает:

• увидеть свое истинное место в обществе;

• найти внутреннюю силу и независимость;

• нестандартно и ярко проявить себя;

• разрушить старые, устаревшие программы и смело строить новое. 

Здесь важно подходить к жизни сознательно, мудро и творчески. Не держитесь за негатив, не зацикливайтесь на конфликтах - это время, чтобы почувствовать себя сильными и способными влиять на свое будущее

- подчеркнула Базиленко.

Ученые выяснили, что Земля имеет скрытый временной лимит01.09.25, 10:39 • 5544 просмотра

Вывод

Базиленко подчеркнула, что неделя 22–28 сентября станет проверкой на зрелость и внутреннюю гармонию.

В начале - мы получаем уникальную силу затмения и равноденствия, чтобы заложить будущее. В середине — сталкиваемся с вызовами агрессии и эмоциональными потрясениями, которые нужно пройти достойно. В конце — благодаря гармоничным аспектам мы находим новый путь, обновляем свои силы и чувствуем больше спокойствия

- рассказала Базиленко.

Подытоживая, астролог посоветовала использовать этот период для того, чтобы планировать, очищать и гармонизировать себя, а также строить новую жизнь на основе истинных ценностей.

Астрологический прогноз для знаков Зодиака

Овен

Для вас начинается более спокойный период, где возрастает потребность быть рядом со второй половинкой. Партнерские отношения становятся главными: как в любви, так и в работе. Избегайте иллюзорного восприятия мира, старайтесь видеть вещи реалистично.

Телец

Неделя будет насыщенной работой. На ваши плечи лягут обязательные дела, и важно найти баланс между активностью и отдыхом. Не перегружайте себя, потому что гармония тела и души станет залогом успеха.

Близнецы

Пришло время отдыха и накопления сил. Позвольте себе расслабиться, получить приятные эмоции и насладиться отношениями. Это также благоприятный период для удачи в любви.

Рак

Очень приятное время для уюта. Вам захочется больше быть дома, погрузиться в любимую книгу, обустраивать пространство вокруг. Работа дома тоже будет продуктивной, ведь в "своей раковине" вы чувствуете себя наиболее защищенно.

Лев

Для вас сейчас активный период. Будьте открытыми для общения, обмена мнениями, новых идей и обучения. Записывайте все свои идеи, особенно в дни равноденствия, ведь они могут сбыться, особенно по поводу финансов.

Дева

Вам нужно немного отдохнуть и обрести внутренний покой. Побудьте наедине, поразмышляйте, сформулируйте свои желания — сейчас они имеют большую силу. Тем более, именно в вашем знаке произойдет солнечное затмение, что делает этот период особенно значимым для жизни и будущих изменений.

Весы

Для вас наступило ответственное время. Солнце входит в ваш знак, начинается новый личный цикл — период соляров. Вы в центре внимания, энергия поднимается. Важно не тонуть в иллюзиях, а активно менять свою жизнь к лучшему, начиная с себя.

Скорпион

Неделя принесет ощутимое напряжение. Вы можете быть раздражительными, особенно во второй половине. Не стоит принимать важные решения. Сосредоточьтесь на финансах: анализируйте, планируйте, избегайте ошибок. Лучше записывайте свои планы и стройте стратегии на будущее.

Стрелец

Для вас эта неделя важна для начала новых проектов и воплощения свежих идей. Создавайте команду, ищите союзников, ведь именно в совместной работе вы сможете реализовать большие планы. Используйте начало недели, чтобы записать свои желания и четкие намерения — это станет фундаментом для дальнейших успехов.

Козерог

Для вас открывается мощный период новых возможностей. Это время карьерного роста и больших начинаний. Вы можете изменить направление деятельности или получить желаемую должность. В начале недели важно тщательно продумать планы, определить намерения и приоритеты — тогда в будущем они принесут успех.

Водолей

Для вас открывается прекрасный период обучения, получения новых знаний и расширения мировоззрения. Это может быть изучение языков, знакомство с иностранцами или поездки за границу. Также хорошее время для духовного развития и занятий психологией.

Рыбы

Для вас начинается напряженный период. Может появиться потребность принимать серьезные решения, брать на себя ответственность. Не откладывайте важные дела, но избегайте поспешных действий. В первой половине недели тщательно анализируйте свои планы. Это время перемен, где нужно взвешивать риски, чтобы избежать ошибок.

NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15.09.25, 05:27 • 18935 просмотров

Лилия Подоляк

