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Ошукала клієнтів банку на майже 86 млн грн: правоохоронці затримали ексменеджерку по роботі з віп-клієнтами

Ошукала клієнтів банку на майже 86 млн грн: правоохоронці затримали ексменеджерку по роботі з віп-клієнтами

Київ • УНН

 • 19769 перегляди

Колишню співробітницю банку затримали за те, що вона ошукала своїх колишніх клієнтів на майже 86 мільйонів гривень, обіцяючи кредити під відсотки, а натомість привласнюючи гроші. Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами - 38-річна киянка - виманювала кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх. Правоохоронці затримали зловмисницю, а суд відправив її під арешт і визначив заставу в 30 млн грн, передає УНН із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки. Кошти зобов’язувалась повернути у найкоротший термін, а для переконливості писала розписку. Проте після отримання грошей вимикала телефон і зникала.

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Наразі відомо, що таким чином жінка видурила майже 86 мільйонів гривень під виглядом позики. Серед постраждалих були й працівники МВС, тому до справи долучився Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Додамо

Оперативники та слідчі зібрали ґрунтовну доказову базу протиправної діяльності фігурантки та оголосили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства. Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її.

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Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Триває слідство з метою встановлення інших причетних учасників до афери. Крім того, працівники внутрішньої безпеки активно здійснюють оперативні заходи для виявлення інших епізодів злочинної діяльності зловмисниці.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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