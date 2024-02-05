Ошукала клієнтів банку на майже 86 млн грн: правоохоронці затримали ексменеджерку по роботі з віп-клієнтами
Київ • УНН
Колишню співробітницю банку затримали за те, що вона ошукала своїх колишніх клієнтів на майже 86 мільйонів гривень, обіцяючи кредити під відсотки, а натомість привласнюючи гроші. Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.
Колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами - 38-річна киянка - виманювала кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх. Правоохоронці затримали зловмисницю, а суд відправив її під арешт і визначив заставу в 30 млн грн, передає УНН із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Деталі
Як повідомили правоохоронці, після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки. Кошти зобов’язувалась повернути у найкоротший термін, а для переконливості писала розписку. Проте після отримання грошей вимикала телефон і зникала.
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Наразі відомо, що таким чином жінка видурила майже 86 мільйонів гривень під виглядом позики. Серед постраждалих були й працівники МВС, тому до справи долучився Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.
Додамо
Оперативники та слідчі зібрали ґрунтовну доказову базу протиправної діяльності фігурантки та оголосили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства. Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її.
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Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.
Триває слідство з метою встановлення інших причетних учасників до афери. Крім того, працівники внутрішньої безпеки активно здійснюють оперативні заходи для виявлення інших епізодів злочинної діяльності зловмисниці.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.