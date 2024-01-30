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Здавала в оренду неіснуючі котеджі у Карпатах: львів'янка ошукала близько 60 громадян

Здавала в оренду неіснуючі котеджі у Карпатах: львів'янка ошукала близько 60 громадян

Київ • УНН

 • 41703 перегляди

25-річний львів'янин ошукав близько 60 осіб, розмістивши в інтернеті оголошення про оренду неіснуючих котеджів у Карпатах і вимагаючи передоплату.

Хмельницькі поліцейські оголосили підозру 25-річній жінці, яка розміщувала онлайн-оголошення про оренду неіснуючих котеджів для відпочинку в Карпатах. Таким чином підозрювана ошукала 60 людей з різних міст України. Про це повідомляє поліція Хмельницької області, пише УНН.

Правоохоронці виявили шахрайку у м. Хмельницькому. Нею виявилась 25-річна львів’янка, яка на популярному сайті оголошень розміщувала інформацію про здачу в оренду будиночків та котеджів у Карпатах. Для замовлення місця для відпочинку жінка вимагала сплатити вартість житла за одну-дві доби наперед. Відтак передплата становила від 2000 гривень. Були й ті, хто розраховувався за весь відпочинок наперед,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Отримавши кошти, зловмисниця або припиняла одразу виходити на зв’язок, або ж продовжувала спілкування, і навіть скидала замовникам геолокацію, де нібито розташований котедж. Однак, коли потерпілі приїжджали на місце, виявляли, що такого будинку не існує, а телефон "орендодавиці" вже був вимкнений.

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На сьогодні поліцейські встановили близько 60 потерпілих з різних куточків України.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили 25-річній жінці підозру за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Курсантку правоохоронного вишу Дніпра запідозрили у видурюванні понад 800 тис. грн на сайті знайомств - ДБР30.01.24, 10:43 • 22150 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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