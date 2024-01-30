Здавала в оренду неіснуючі котеджі у Карпатах: львів'янка ошукала близько 60 громадян

Хмельницькі поліцейські оголосили підозру 25-річній жінці, яка розміщувала онлайн-оголошення про оренду неіснуючих котеджів для відпочинку в Карпатах. Таким чином підозрювана ошукала 60 людей з різних міст України. Про це повідомляє поліція Хмельницької області, пише УНН.

Правоохоронці виявили шахрайку у м. Хмельницькому. Нею виявилась 25-річна львів’янка, яка на популярному сайті оголошень розміщувала інформацію про здачу в оренду будиночків та котеджів у Карпатах. Для замовлення місця для відпочинку жінка вимагала сплатити вартість житла за одну-дві доби наперед. Відтак передплата становила від 2000 гривень. Були й ті, хто розраховувався за весь відпочинок наперед,