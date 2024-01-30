Курсантку правоохоронного вишу Дніпра запідозрили у видурюванні понад 800 тис. грн на сайті знайомств - ДБР

Курсантці одного з правоохоронних вишів Дніпра повідомили про підозру за видурювання понад 800 тисяч гривень на сайті знайомств, повідомили у ДБР у вівторок, пише УНН.

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"Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини. (...) Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили у бюро у Telegram.

Як зазначили у ДБР, дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соцмереж.

"Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном. Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє", - розповіли у бюро.

Як вказали у ДБР, згодом "залицяльник" написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю. "Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама підозрювана", - зазначили у бюро.

"В один з моментів "боєць" повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення та почав просити гроші на операцію. Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тис. гривень, все відправила на рахунок шахрайки", - повідомили у ДБР.

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