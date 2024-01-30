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Курсантку правоохранительного вуза Днепра заподозрили в выманивании более 800 тыс. грн на сайте знакомств - ГБР

Курсантку правоохранительного вуза Днепра заподозрили в выманивании более 800 тыс. грн на сайте знакомств - ГБР

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 08:43  •  10572 просмотра

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Курсантке одного из украинских правоохранительных вузов сообщено о подозрении в том, что она обманула женщину, с которой познакомилась на сайте знакомств, на сумму более 800 тысяч гривен, выдавая себя за раненого военнослужащего, который нуждается в операции. Суд избрал курсантке меру пресечения в виде содержания под стражей.

Курсантке одного из правоохранительных вузов Днепра сообщили о подозрении за выманивание более 800 тысяч гривен на сайте знакомств, сообщили в ГБР во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией сообщили о подозрении курсантке одного из правоохранительных высших учебных заведений Днепропетровской области. (...) Курсантке сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Также судом ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в бюро в Telegram.

Как отметили в ГБР, девушка зарегистрировала фейковую анкету на сайте знакомств под мужским именем, а фото украла со страницы настоящего человека в одной из соцсетей.

"Познакомившись с другой девушкой, она начала писать той романтические сообщения от имени вымышленного парня. Потерпевшая, не подозревая, кто на самом деле скрывается за анкетой, дала свой номер телефона и начала активно переписываться в мессенджерах, а также периодически общаться по телефону. Для того, чтобы голос ухажера не выдал обмана, курсантка в телефонных разговорах объясняла, что в детстве перенесла операцию на голосовых связках, поэтому так и разговаривает", - рассказали в бюро.

Как указали в ГБР, впоследствии "ухажер" написал, что попал в армию и находится в зоне боевых действий, из-за чего в ближайшее время встретиться вживую не получится, но пообещал периодически отправлять девушке подарки через свою племянницу. "Так называемой племянницей, которая частенько приносила подарки, оказалась сама подозреваемая", - отметили в бюро.

"В один из моментов "боец" сообщил, что попал вблизи Бахмута под вражеский обстрел и получил серьезное боевое ранение и начал просить деньги на операцию. Считая мужчину своим парнем, потерпевшая, одолжив у знакомых и родственников более 800 тыс. гривен, все отправила на счет мошенницы", - сообщили в ГБР.

Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании24 январь 2024, 03:05 • 25656 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Курсантку правоохоронного вишу Дніпра запідозрили у видурюванні понад 800 тис. грн на сайті знайомств - ДБР
SBI suspects cadet of Dnipro's law enforcement university of extorting over UAH 800 thousand on dating site
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Курсантку правоохранительного вуза Днепра заподозрили в выманивании более 800 тыс. грн на сайте знакомств - ГБР

Курсантке одного из украинских правоохранительных вузов сообщено о подозрении в том, что она обманула женщину, с которой познакомилась на сайте знакомств, на сумму более 800 тысяч гривен, выдавая себя за раненого военнослужащего, который нуждается в операции. Суд избрал курсантке меру пресечения в виде содержания под стражей.

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