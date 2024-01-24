Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании

Испанская полиция расследует обстоятельства убийства трех пожилых людей, двух сестер и брата, и связь преступления с онлайн-мошенничеством, касающимся романтических отношений, в котором оказались замешаны двое из погибших, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Местная гвардия задержала мужчину 42 лет пакистанского происхождения, имя которого указано как Дилавар Хуссейн. Известно, что он сдался полиции и признался в убийствах.

Тела двух сестер и брата - Амелии (67 лет), Анхелес (74 года) и Хосе Гутьерреса Аюсо (77 лет) были обнаружены на прошлой неделе в их доме. Они были частично сожжены.

По данным гвардии, похоже, что мотивом убийства был долг сестер и брата перед подозреваемым, связанный с очевидной вовлеченностью сестер в онлайн-мошенничество.

Согласно отчетам, друзья и соседи рассказали, что Анхелес и Амелия в течение нескольких лет оставались в онлайн-отношениях с людьми, которые представлялись мужчинами из США. За это время они перечислили до 400 000 евро "Эдварду", вероятно, военнослужащему армии США, и его другу. Часть их взаимодействия осуществлялась через Facebook.

Хосе Гутьеррес Аюсо, страдая психическими расстройствами, не участвовал в отправке денег.

Эти отношения истощили финансы сестер и брата, в результате чего сестры просили денег у местных жителей и обращались к неофициальным кредиторам. По данным испанской газеты ABC, они даже попросили денег у мэра и священника города Мората-де-Тахунья, где жили.

Хуссейн, который несколько месяцев проживал в доме сестер и брата, сообщил полиции, что сестры задолжали ему большую сумму денег под высокие проценты, но не выплатили. Хотя он дважды нападал на Амелию, еще когда жил в ее доме, его освободили через семь месяцев в сентябре прошлого года.

После того, как соседи сообщили, что давно не видели и не слышали о брате и сестрах, полиция вошла в их дом, обнаружив там тела.

Энрике Велилля, их друг, отметил, что настойчивость сестер в отправке денег онлайн заставила их продать собственное имущество в Мадриде. Его слова были подкреплены тем, что банк предупредил их о возможном мошенничестве. Однако сестры отказывались признавать его и продолжали верить в предполагаемых бойфрендов.

"Мы сказали им, что все это ложь, что это мошенничество, - сказал он. - Но они не хотели слышать слово "мошенничество" (...) Они были глупыми. Они были обычными людьми, которые влюбились".

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