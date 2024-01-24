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Афера з коханням у мережі призвела до потрійного вбивства в Іспанії

Афера з коханням у мережі призвела до потрійного вбивства в Іспанії

Київ • УНН

 • 26523 перегляди

Іспанська поліція затримали чоловіка за вбивство двох літніх сестер і брата, які були втягнуті в аферу з онлайн-знайомствами. Підозрюваний стверджує, що дві сестри накопичили значний борг перед ним через те, що повірили онлайн-бойфрендам.

Іспанська поліція розслідує обставини вбивства трьох літніх людей, двох сестер та брата, та зв'язок злочину із онлайн-шахрайством, що стосується романтичних стосунків, у якому опинилися замішані двоє з загиблих, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Місцева гвардія затримала чоловіка 42 років пакистанського походження, ім'я якого вказане як Ділавар Хуссейн. Відомо, що він здався поліції та зізнався у вбивствах.

Тіла двох сестер і брата - Амелії (67 років), Анхелес (74 роки) і Хосе Гутьєрреса Аюсо (77 років) були виявлені минулого тижня в їхньому будинку. Вони були частково спалені.

За даними гвардії, схоже, що мотивом вбивства був борг сестер і брата перед підозрюваним, пов'язаний з очевидною залученістю сестер до онлайн-шахрайства.

Згідно із звітами, друзі та сусіди розповіли, що Анхелес та Амелія протягом кількох років залишалися в онлайн-відносинах з людьми, які представлялися чоловіками з США. За цей час вони перерахували до 400 000 євро "Едвардові", ймовірно, військовослужбовцю армії США, та його другові. Частина їхньої взаємодії здійснювалася через Facebook.

Хосе Гутьєррес Аюсо, страждаючи на психічні розлади, не брав участі у відправленні грошей.

Ці стосунки виснажили фінанси сестер та брата, внаслідок чого сестри просили грошей у місцевих жителів та зверталися до неофіційних кредиторів. За даними іспанської газети ABC, вони навіть попросили грошей у мера та священика міста Мората-де-Тахунья, де жили.

Хуссейн, який кілька місяців проживав у будинку сестер та брата, повідомив поліції, що сестри заборгували йому велику суму грошей під високі відсотки, але не виплатили. Хоча він двічі нападав на Амелію, ще коли жив у її будинку, його звільнили через сім місяців у вересні минулого року.

Після того, як сусіди повідомили, що давно не бачили і не чули про брата і сестер, поліція увійшла до їхнього будинку, виявивши там тіла.

Енріке Велілля, їхній друг, зазначив, що наполегливість сестер у відправленні грошей онлайн змусила їх продати власне майно у Мадриді. Його слова були підкріплені тим, що банк попередив їх про можливе шахрайство. Однак сестри відмовлялися визнавати його і продовжували вірити у гаданих бойфрендів.

"Ми сказали їм, що все це брехня, що це шахрайство, - сказав він. - Але вони не хотіли чути слово "шахрайство". (...) Вони були дурними. Вони були звичайними людьми, які закохалися".

Колишнього керівника іспанського футболу відсторонили від спорту на три роки за поцілунок18.11.23, 17:57 • 7690 переглядiв

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