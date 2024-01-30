Сдавала в аренду несуществующие коттеджи в Карпатах: львовянка обманула около 60 граждан

Хмельницкие полицейские объявили подозрение 25-летней женщине, которая размещала онлайн-объявления об аренде несуществующих коттеджей для отдыха в Карпатах. Таким образом подозреваемая обманула 60 человек из разных городов Украины. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, пишет УНН.

Правоохранители обнаружили мошенницу в г. Хмельницком. Ею оказалась 25-летняя львовянка, которая на популярном сайте объявлений размещала информацию о сдаче в аренду домиков и коттеджей в Карпатах. Для заказа места для отдыха женщина требовала оплатить стоимость жилья за одни-двое суток вперед. Поэтому предоплата составляла от 2000 гривен. Были и те, кто рассчитывался за весь отдых заранее, - говорится в сообщении.

Детали

Получив средства, злоумышленница или прекращала сразу выходить на связь, или же продолжала общение, и даже сбрасывала заказчикам геолокацию, где якобы расположен коттедж. Однако, когда потерпевшие приезжали на место, обнаруживали, что такого дома не существует, а телефон "арендодательницы" уже был выключен.

На сегодня полицейские установили около 60 пострадавших из разных уголков Украины.

Следователи Хмельницкого районного управления полиции за процессуального руководства прокуратуры объявили 25-летней женщине подозрение по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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