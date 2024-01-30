Сдавала в аренду несуществующие коттеджи в Карпатах: львовянка обманула около 60 граждан

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  143005 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  157349 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  147926 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  142518 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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Сдавала в аренду несуществующие коттеджи в Карпатах: львовянка обманула около 60 граждан

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Сдавала в аренду несуществующие коттеджи в Карпатах: львовянка обманула около 60 граждан

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ГБР расследует более 300 уголовных производств в отношении территориальных центров комплектования и центров социальной поддержки.

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ГБР расследует более 300 производств по деятельности ТЦК и СП

Крупнейший художественный музей Финляндии признал Репина украинцем

Крупнейший художественный музей Финляндии "Атенеум" признал украинскую национальность художника Ильи Репина после того, как появились доказательства того, что Репин родился на территории современной Украины.

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Создание международной рабочей группы по евроатлантической интеграции Украины: Зеленский встретился с экс-генсеком НАТО Расмуссеном

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Арестованы трое фигурантов дела о сети подпольных покерных клубов

Трое подозреваемых в организации подпольной покерной сети были арестованы и взяты под стражу, а еще один подозреваемый не явился в суд, отложив рассмотрение дела.

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Арестованы трое фигурантов дела о сети подпольных покерных клубов

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракете в направлении Днепра.

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ПС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

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россия планирует разместить новое вооружение на спорных Курильских островах, что вызывает критику со стороны Японии, которая считает их своей территорией. медведев заявил, что россию не волнуют "чувства" Японии относительно островов, поскольку россия считает их своими.

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россия заявляет, что разместит новые виды вооружения на Курилах