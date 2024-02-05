Обманула клиентов банка на почти 86 млн грн: правоохранители задержали экс-менеджера по работе с вип-клиентами

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  218016 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  325494 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  320284 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  283140 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  277432 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229519 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Обманула клиентов банка на почти 86 млн грн: правоохранители задержали экс-менеджера по работе с вип-клиентами

Бывшую сотрудницу банка задержали за то, что она обманула своих бывших клиентов на почти 86 миллионов гривен, обещая кредиты под проценты, а взамен присваивая деньги. Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

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Обманула клиентов банка на почти 86 млн грн: правоохранители задержали экс-менеджера по работе с вип-клиентами

Украина победит в войне, но сейчас должна усилить мобилизацию и сохранить единство - немецкий генерал

Немецкий генерал заявил, что Украине необходимо усилить мобилизацию, чтобы заменить потери и обновить армию. Он уверен в победе Украины в войне, и подчеркивает важность сохранения единства внутри страны.

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Украина победит в войне, но сейчас должна усилить мобилизацию и сохранить единство - немецкий генерал

В Пакистане произошла атака на полицейский участок: по меньшей мере 10 погибших

Боевики напали на полицейский участок на северо-западе Пакистана, убив по меньшей мере 10 полицейских и ранив еще шестерых накануне выборов, которые состоятся на этой неделе.

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В Пакистане произошла атака на полицейский участок: по меньшей мере 10 погибших

От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины планирует получить 4 миллиарда гривен от приватизации государственных активов в этом году, по словам его председателя.

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От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ

В Киев с визитом прибыл глава МИД Португалии

Министры иностранных дел и образования Португалии прибыли в Украину с двухдневным визитом, чтобы подтвердить свою поддержку восстановлению Украины и обсудить помощь в борьбе с российской агрессией.

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В Киев с визитом прибыл глава МИД Португалии

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СБУ задержала чиновника Верховного суда, который оправдывал российскую агрессию и надеялся на скорую оккупацию Украины.

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Задержан чиновник Верховного Суда за оправдание агрессии рф - СБУ

В ВС ВСУ предупреждают о ракете в направлении Очакова

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в город Очаков Николаевской области.

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В ВС ВСУ предупреждают о ракете в направлении Очакова

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ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга".

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На Буковине с выстрелами задержали нарушителей границы: продолжаются поиски переправщика

Пограничники на Буковине задержали трех человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, и разыскивают контрабандиста, который им помогал.

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На Буковине с выстрелами задержали нарушителей границы: продолжаются поиски переправщика

Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения

Президент Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и поблагодарил учителей за то, что, несмотря на трудности, обеспечивают нормальную жизнь и условия для обучения украинских детей.

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Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения