Обманула клиентов банка на почти 86 млн грн: правоохранители задержали экс-менеджера по работе с вип-клиентами

Бывшая менеджер банка по работе с вип-клиентами - 38-летняя киевлянка - выманивала средства у граждан, обещая высокий доход, и присваивала их. Правоохранители задержали злоумышленницу, а суд отправил ее под арест и определил залог в 30 млн грн, передает УНН со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Детали

Как сообщили правоохранители, после своего увольнения из банка женщина решила использовать доверие экс-клиентов в свою пользу. А чтобы избежать подозрений, мошенница арендовала помещение под настоящим банковским отделением и скрыла информацию о своем увольнении. Там женщина просила у экс-клиентов деньги в долг под проценты. Средства обязывалась вернуть в кратчайшие сроки, а для убедительности писала расписку. Однако после получения денег выключала телефон и исчезала.

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Известно, что таким образом женщина выманила почти 86 миллионов гривен под видом займа. Среди пострадавших были и работники МВД, поэтому к делу подключился Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Добавим

Оперативники и следователи собрали основательную доказательную базу противоправной деятельности фигурантки и объявили ей о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Не желая нести ответственности за содеянное, женщина решила избежать судебных заседаний и скрыться от следствия. Однако работники ДВБ установили местонахождение и задержали ее.

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Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Продолжается следствие с целью установления других причастных участников к афере. Кроме того, работники внутренней безопасности активно осуществляют оперативные мероприятия для выявления других эпизодов преступной деятельности злоумышленницы.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.