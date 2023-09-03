85 тысяч гривен за свидание: 19-летняя замужняя девушка обманула посетителя сайта знакомств

В Чертковский районный отдел полиции обратился житель города Новый Раздел Львовской области с заявлением о мошенничестве. Женщина, с которой он общался на сайте знакомств, выманила у него 85 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что злоумышленницей оказалась 19-летняя жительница района.

“На сайте знакомств женщина зарегистрировалась под чужим именем и прикрепила чужое фото. Не сообщила и о том, что она уже замужем. Жителю Львовщины понравилось то, что видел на экране, и стал общаться, поэтому за обещанные встречи стал платить деньги. Женщина была щедра на слова и обещания, а за это получала немалые деньги. В общем — 85 тысяч гривен”, — отметили в полиции.

Добавили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УКУ. Продолжается досудебное расследование.

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