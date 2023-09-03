85 тисяч гривень за побачення: 19-річна заміжня дівчина ошукала відвідувача сайту знайомств
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. 19-річна заміжня дівчина на сайті знайомств почала спілкуватися з чоловіком. За обіцяне побачення він 2заплатив» їй 85 тисяч гривень. Коли зрозумів, що його обдурили, то звернувся до поліції. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області, пише УНН.
До Чортківського районного відділу поліції звернувся житель міста Новий Розділ Львівської області із заявою про шахрайство. Жінка, з якою він спілкувався на сайті знайомств, видурила у нього 85 тисяч гривень.
Правоохоронці встановили, що зловмисницею виявилася 19-річна жителька району.
“На сайті знайомств жінка зареєструвалася під чужим іменем та прикріпила чуже фото. Не повідомила й про те, що вона вже заміжня. Мешканець Львівщини вподобав те, що бачив на екрані, й став спілкуватися, відтак за обіцяні зустрічі став платити гроші. Жінка була щедра на слова та обіцянки, а за це отримувала немалі кошти. Загалом — 85 тисяч гривень”, — зазначили в поліції.
Додали, що відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ. Триває досудове розслідування.
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