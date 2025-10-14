$41.610.01
Ексклюзив
11:53 • 2492 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 3424 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 4904 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 10639 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 13561 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 13685 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 13244 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 15433 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 15208 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
14 жовтня, 06:24 • 16406 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
Організували схему незаконного заробітку на іноземцях: посадовим особам ДМС оголосили підозру

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Правоохоронці викрили посадовців Західного міжрегіонального управління ДМС України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Встановлено факти отримання понад 150 тис гривень від п'яти іноземців за оформлення дозвільних документів.

Організували схему незаконного заробітку на іноземцях: посадовим особам ДМС оголосили підозру

Правоохоронці викрили посадових осіб Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від іноземців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Підозру повідомили начальнику відділу Західного міжрегіонального управління ДМС України, його підлеглому та пособнику. Як встановило слідство, начальник відділу незаконно заробляв на оформленні дозвільних документів та посвідок для продовження перебування на території України іноземних громадян.

До злочинної схеми він залучив свого підлеглого, а також цивільну особу. Вони виконували функції посередника під час одержання та передавання коштів.

Під час слідства були встановлені неодноразові факти вимагання грошових коштів та їх отримання від п'яти іноземців.

Слідчі встановили одержання понад 150 тис гривень неправомірної вигоди. Дії підозрюваних кваліфіковані за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
    • ч. 5 ст. 27 (Види співучасників).

      Підозрюваним погрожує тривали термін позбавлення волі.

      Саrtier, Van Cleef та Hermes без мит: львівського митника затримали за схему "відкатів" при ввезенні ювелірки14.10.25, 11:55 • 1856 переглядiв

      Євген Устименко

      СуспільствоКримінал та НП
      Державна міграційна служба України
      Україна