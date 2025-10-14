Організували схему незаконного заробітку на іноземцях: посадовим особам ДМС оголосили підозру
Київ • УНН
Правоохоронці викрили посадовців Західного міжрегіонального управління ДМС України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Встановлено факти отримання понад 150 тис гривень від п'яти іноземців за оформлення дозвільних документів.
Правоохоронці викрили посадових осіб Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від іноземців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Підозру повідомили начальнику відділу Західного міжрегіонального управління ДМС України, його підлеглому та пособнику. Як встановило слідство, начальник відділу незаконно заробляв на оформленні дозвільних документів та посвідок для продовження перебування на території України іноземних громадян.
До злочинної схеми він залучив свого підлеглого, а також цивільну особу. Вони виконували функції посередника під час одержання та передавання коштів.
Під час слідства були встановлені неодноразові факти вимагання грошових коштів та їх отримання від п'яти іноземців.
Слідчі встановили одержання понад 150 тис гривень неправомірної вигоди. Дії підозрюваних кваліфіковані за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 5 ст. 27 (Види співучасників).
Підозрюваним погрожує тривали термін позбавлення волі.
Саrtier, Van Cleef та Hermes без мит: львівського митника затримали за схему "відкатів" при ввезенні ювелірки14.10.25, 11:55 • 1856 переглядiв