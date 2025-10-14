Организовали схему незаконного заработка на иностранцах: должностным лицам ГМС объявили подозрение
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили должностных лиц Западного межрегионального управления ГМС Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Установлены факты получения более 150 тыс. гривен от пяти иностранцев за оформление разрешительных документов.
Правоохранители разоблачили должностных лиц Западного межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от иностранцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
Подозрение сообщили начальнику отдела Западного межрегионального управления ГМС Украины, его подчиненному и пособнику. Как установило следствие, начальник отдела незаконно зарабатывал на оформлении разрешительных документов и видов на жительство для продления пребывания на территории Украины иностранных граждан.
К преступной схеме он привлек своего подчиненного, а также гражданское лицо. Они выполняли функции посредника при получении и передаче средств.
В ходе следствия были установлены неоднократные факты вымогательства денежных средств и их получения от пяти иностранцев.
Следователи установили получение более 150 тыс. гривен неправомерной выгоды. Действия подозреваемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников).
Подозреваемым грозит длительный срок лишения свободы.
Cartier, Van Cleef и Hermes без пошлин: львовского таможенника задержали за схему "откатов" при ввозе ювелирных изделий14.10.25, 11:55 • 1822 просмотра