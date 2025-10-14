Организовали схему незаконного заработка на иностранцах: должностным лицам ГМС объявили подозрение

Правоохранители разоблачили должностных лиц Западного межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от иностранцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Подозрение сообщили начальнику отдела Западного межрегионального управления ГМС Украины, его подчиненному и пособнику. Как установило следствие, начальник отдела незаконно зарабатывал на оформлении разрешительных документов и видов на жительство для продления пребывания на территории Украины иностранных граждан.

К преступной схеме он привлек своего подчиненного, а также гражданское лицо. Они выполняли функции посредника при получении и передаче средств.

В ходе следствия были установлены неоднократные факты вымогательства денежных средств и их получения от пяти иностранцев.

Следователи установили получение более 150 тыс. гривен неправомерной выгоды. Действия подозреваемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников).

Подозреваемым грозит длительный срок лишения свободы.

