Орбан пообіцяв підтримку України з боку Угорщини під час її головування в ЄС
Київ • УНН
Під час головування Угорщини в Раді ЄС прем'єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв усіляко допомагати Україні, про що заявив під час спільної прес-конференції з президентом Зеленським у Києві.
Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що під час головування Угорщини в Раді ЄС вона буде допомагати Україні у всьому, в чому зможе. Про це заявив Орбан під час спільної пресконференції з Президентом Зеленським в Києві, передає кореспондент УНН.
"Під час головування Угорщини ми у вашому розпорядженні, будемо допомагати у всьому, в чому зможемо", - сказав Орбан.
Головування Угорщини в ЄС може "спричинити труднощі" на переговорному шляху про вступ України - ЗМІ01.07.24, 21:55 • 35197 переглядiв
Доповнення
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед цим заявив, що попросив Президент Володимира Зеленського подумати, чи можна припинити вогонь й почати перемовини.