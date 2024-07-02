Киев • УНН
Во время председательства Венгрии в Совете ЕС премьер-министр Виктор Орбан пообещал всячески помогать Украине, о чем заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Зеленским в Киеве.
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что во время председательства Венгрии в Совете ЕС она будет помогать Украине во всем, в чем сможет. Об этом заявил Орбан во время совместной пресс-конференции с Президентом Зеленским в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Во время председательства Венгрии мы в вашем распоряжении, будем помогать во всем, в чем сможем", - сказал Орбан.
Председательство Венгрии в ЕС может "вызвать трудности" на переговорном пути о вступлении Украины - СМИ1 июля 2024, 18:55 • 33847 просмотров
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед этим заявил, что попросил Президента Владимира Зеленского подумать, можно ли прекратить огонь и начать переговоры.