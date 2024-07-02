Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что во время председательства Венгрии в Совете ЕС она будет помогать Украине во всем, в чем сможет. Об этом заявил Орбан во время совместной пресс-конференции с Президентом Зеленским в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Во время председательства Венгрии мы в вашем распоряжении, будем помогать во всем, в чем сможем", - сказал Орбан.

Председательство Венгрии в ЕС может "вызвать трудности" на переговорном пути о вступлении Украины - СМИ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед этим заявил, что попросил Президента Владимира Зеленского подумать, можно ли прекратить огонь и начать переговоры.