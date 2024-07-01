Председательство Венгрии, которое началось 1 июля, может "вызвать трудности" на переговорном пути Украины в ЕС. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал председатель Совета по вопросам сотрудничества с Украиной, председатель комитета по иностранным делам Сейма Павел Коваль, передает УНН.

"Известно, что венгры ставят все новые требования Украине, которые де факто не касаются переговоров о вступлении. Думаю, что это не изменится, учитывая роль националистических тем во внутренней политике Венгрии, особенно по вопросам прав меньшинств. Венгры будут пытаться включить это в переговоры, таким образом, чтобы эффективно блокировать переговоры. Но посмотрим, может пойдут другой дорогой", - отметил председатель Совета по вопросам сотрудничества с Украиной.

По его словам, во время польского председательства, которое начинается 1 января 2025 года, возможно ускорение. Впрочем добавляет, что "многое зависит от Украины".

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"Думаю, что 35 разделов - это много работы. Я считаю, что даже при ускоренном сценарии - это будет 5-6 лет, если мы говорим о переговорах. Будем внимательнее наблюдать за тем, как будет председательствовать Венгрия. Я считаю, что для нас очень важно быстрое проведение переговоров, но очень глубокое, особенно в тех вопросах, которые потом могут быть источником каких-то конфликтов или внутренней конкуренции. На этом надо сосредоточиться. Также хорошим решением является то, чтобы начинать с вопросов безопасности, силовых ведомств и судов. Эти дела должны быть особенно быстро урегулированы в переговорах ЕС с Украиной", - отмечает политик.

Что касается заседания правительственного Совета по вопросам сотрудничества с Украиной, который возглавляет Павел Коваль, то по его словам работа продолжается, создано несколько групп.

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"Совет сочетает в себе роль уполномоченного органа и роль более широкого общественного форума-дискуссии о польско-украинских отношениях. В последнее время мы были сосредоточены на организации польской делегации для участия в конференции в Берлин. Это удалось очень хорошо, мы имели большое представительство в различных областях - бизнесе, культуре, самоуправлении. Кроме того, уже началось сотрудничество рабочих групп по вопросам культуры, бизнеса и дезинформации. Эти группы будут готовить на постоянной основе рекомендации для премьера", - сказал Коваль.

По его словам "сотрудничество с Украиной является широким и хорошим во многих аспектах. Главная цель - поиск наилучших решений по восстановлению Украины".

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