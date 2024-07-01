Зеленский направил месседж Венгрии на фоне старта ее председательства в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Венгрию со стартом ее председательства в ЕС и выразил готовность на пути к членству Украины в ЕС способствовать укреплению Европы и присоединиться к усилиям в продвижении общих европейских ценностей, целей и интересов, пишет УНН.

Поздравляю Венгрию с началом председательства в ЕС. Желаю венгерскому председательству успехов в продвижении наших общих европейских ценностей, целей и интересов. На пути в ЕС Украина готова присоединиться к этим усилиям и способствовать укреплению нашей Европы - написал Зеленский в X.

Президент при этом выразил благодарность премьер-министру Бельгии Александеру Кроо за лидерство Бельгии в течение ее исторического председательства в ЕС. "За это время были осуществлены значительные шаги для укрепления всей Европы. Переговоры о вступлении Украины в ЕС, 50-миллиардная программа Ukraine Facility, важные действия по использованию замороженных", - отметил Зеленский.

Венгрия стала председателем Совета ЕС