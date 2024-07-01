Зеленский направил месседж Венгрии на фоне старта ее председательства в ЕС
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский поздравил Венгрию с ее председательством в ЕС, выразил готовность способствовать укреплению Европы на пути к членству в ЕС и поблагодарил Бельгию за ее лидерство во время исторического председательства в ЕС, которое способствовало продвижению переговоров о вступлении Украины и программ поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Венгрию со стартом ее председательства в ЕС и выразил готовность на пути к членству Украины в ЕС способствовать укреплению Европы и присоединиться к усилиям в продвижении общих европейских ценностей, целей и интересов, пишет УНН.
Поздравляю Венгрию с началом председательства в ЕС. Желаю венгерскому председательству успехов в продвижении наших общих европейских ценностей, целей и интересов. На пути в ЕС Украина готова присоединиться к этим усилиям и способствовать укреплению нашей Европы
Президент при этом выразил благодарность премьер-министру Бельгии Александеру Кроо за лидерство Бельгии в течение ее исторического председательства в ЕС. "За это время были осуществлены значительные шаги для укрепления всей Европы. Переговоры о вступлении Украины в ЕС, 50-миллиардная программа Ukraine Facility, важные действия по использованию замороженных", - отметил Зеленский.
Венгрия стала председателем Совета ЕС30 июня 2024, 22:50 • 26768 просмотров