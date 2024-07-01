Зеленський надіслав меседж Угорщині на тлі старту її головування у ЄС
Київ • УНН
Президент України Зеленський привітав Угорщину з її головуванням в ЄС, висловив готовність сприяти зміцненню Європи на шляху до членства в ЄС і подякував Бельгії за її лідерство під час історичного головування в ЄС, яке сприяло просуванню переговорів про вступ України та програм підтримки.
Президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину зі стартом її головування в ЄС і висловив готовність на шляху до членства України в ЄС сприяти зміцненню Європи та долучитися до зусиль у просуванні спільних європейських цінностей, цілей та інтересів, пише УНН.
Вітаю Угорщину з початком головування в ЄС. Бажаю угорському головуванню успіхів у просуванні наших спільних європейських цінностей, цілей та інтересів. На шляху до ЄС Україна готова долучитися до цих зусиль і сприяти зміцненню нашої Європи
Президент при цьому висловив вдячність прем'єр-міністру Бельгії Александеру до Кроо за лідерство Бельгії впродовж її історичного головування в ЄС. "За цей час були здійснені значні кроки для зміцнення всієї Європи. Переговори про вступ України до ЄС, 50-мільярдна програма Ukraine Facility, важливі дії щодо використання заморожених", - зазначив Зеленський.
Угорщина стала головою Ради ЄС01.07.24, 01:50 • 30353 перегляди