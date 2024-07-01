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Угорщина стала головою Ради ЄС

Київ • УНН

 • 30353 перегляди

Угорщина перебирає головування в Раді ЄС на 6 місяців на тлі серйозних розбіжностей з керівництвом ЄС з таких питань, як війна в Україні та міграція.

Угорщина стала головою Ради ЄС

Угорщина розпочинає головування в Раді ЄС терміном на півроку в умовах серйозних розбіжностей із керівництвом Євросоюзу з низки питань, у тому числі щодо війни в Україні та міграції. 1 липня Угорщина приймає в ЄС естафету у Бельгії, щоб наприкінці грудня на основі ротації передати її Польщі. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Непрості відносини між Будапештом та Брюсселем відбилися навіть на виборі девізу головування: "Зробимо Європу знову великою!". Цей слоаган схожий на передвиборче гасло екс-президента США Дональда Трампа, якого не підтримує нинішнє керівництво ЄС, проте на його боці відкрито виступає угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Офіційний логотип головування є кубиком Рубіка, на одній із граней якого зображено червоно-біло-зелений прапор Угорщини, а на іншій - емблема Євросоюзу у вигляді зірок, розташованих по колу. Цього року винаходу угорського інженера Ерне Рубіка виповнилося 50 років.

Як зазначається на сайті головування, головоломка вимагає "стратегічного бачення, терпіння, дисципліни та точності – тих якостей, які необхідні для головування Угорщини у Раді ЄС".

Орбан зустрінеться з Макроном у Парижі: серед тем обговорення - підтримка України26.06.24, 09:39 • 29574 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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