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Головування Угорщини в ЄС може "спричинити труднощі" на переговорному шляху про вступ України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 35197 перегляди

Головування Угорщини в ЄС, яке розпочалося 1 липня, може спричинити труднощі в переговорах України з ЄС через вимоги Угорщини щодо прав меншин, які не пов'язані з переговорами про вступ, що потенційно може заблокувати ці переговори.

Головування Угорщини в ЄС може "спричинити труднощі" на переговорному шляху про вступ України - ЗМІ

Головування Угорщини, яке почалося 1 липня, може "спричинити труднощі" на переговорному шляху України до ЄС. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав голова Ради з питань співпраці з Україною, голова комітету у закордонних справах Сейму Павел Коваль, передає УНН.

"Відомо, що угорці ставлять все нові вимоги Україні, які де факто не стосуються переговорів про вступ. Думаю, що це не зміниться, з огляду на роль націоналістичних тем у внутрішній політиці Угорщини, особливо щодо питань прав меншин. Угорці будуть намагатися включити це в переговори, у такий спосіб, щоб ефективно блокувати переговори. Але побачимо, може підуть іншою дорогою", – зазначив голова Ради з питань співпраці з Україною.

За його словами, під час польського головування, яке починається 1 січня 2025 року, можливе прискорення. Втім додає, що "багато чого залежить від України".

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"Думаю, що 35 розділів – це багато роботи. Я вважаю, що навіть при прискореному сценарію – це буде 5-6 років, якщо ми говоримо про переговори. Будемо уважніше спостерігати за тим, як буде головувати Угорщина. Я вважаю, що для нас дуже важливим є швидке проведення переговорів, але дуже глибоке, особливо в тих питаннях, котрі потім можуть бути джерелом якихось конфліктів чи внутрішньої конкуренції. На цьому треба зосередитися. Також добрим рішенням є те, щоб починати з питань безпеки, силових відомств і судів. Ці справи мають бути особливо швидко врегульовані в перемовинах ЄС з Україною", – зазначає політик.

Що ж до засідання урядової Ради з питань співпраці з Україною, яку очолює Павел Коваль, то за його словами робота триває, створено кілька груп.

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"Рада поєднує в собі роль уповноваженого органу і роль ширшого суспільного форуму-дискусії щодо польсько-український стосунків. Останнім часом ми були зосереджені на організації польської делегації для участі в конференцію у Берлін. Це вдалося дуже добре, ми мали велике представництво в різних галузях – бізнесі, культурі, самоврядуванні. Крім того, вже розпочалася співпраця робочих груп щодо питань культури, бізнесу та дезінформації. Ці групи будуть готувати на постійній основі рекомендації для прем'єра", – сказав Коваль.

За його словами "співпраця з Україною є широкою і доброю у багатьох аспектах. Головна мета – пошук найкращих рішень щодо відбудовою України".

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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