Україна зацікавлена у конструктивній співпраці та єдності ЄС задля захисту миру: Кулеба про головування Угорщини в Раді ЄС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Угорщину з головуванням в Раді ЄС, подякував Бельгії за історичні рішення під час головування, а також висловив зацікавленість у конструктивній співпраці та єдності ЄС задля захисту миру і стабільності в Європі на основі надійної підтримки України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС та зауважив, що Україна зацікавлена у конструктивній співпраці, передає УНН.
З початком головування Угорщини в Раді ЄС я бажаю угорському головуванню успіхів у просуванні спільних пріоритетів, які зміцнять ЄС. Ми зацікавлені у конструктивній співпраці та єдності ЄС задля захисту миру та стабільності в Європі на основі надійної підтримки України
Він висловив вдячність вдячність Бельгії за важливі досягнення під час Бельгійського головування в Європейській раді.
"Я вдячний Бельгійському головуванню, що завершує свою роботу, та особисто міністерці закордонних справ Аджі Лябіб за історичні результати. Це головування запам'ятається як час сильного лідерства та сміливих кроків заради вільної та процвітаючої Європи, а також глобальної ролі ЄС", - додав Кулеба.
Нагадаємо
Угорщина розпочинає головування в Раді ЄС терміном на півроку в умовах серйозних розбіжностей із керівництвом Євросоюзу з низки питань, у тому числі щодо війни в Україні та міграції. 1 липня Угорщина приймає в ЄС естафету у Бельгії, щоб наприкінці грудня на основі ротації передати її Польщі.
Президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину зі стартом її головування в ЄС і висловив готовність на шляху до членства України в ЄС сприяти зміцненню Європи та долучитися до зусиль у просуванні спільних європейських цінностей, цілей та інтересів.