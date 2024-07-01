Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Венгрию с началом председательства в Совете ЕС и отметил, что Украина заинтересована в конструктивном сотрудничестве, передает УНН.

С началом председательства Венгрии в Совете ЕС я желаю венгерскому председательству успехов в продвижении общих приоритетов, которые укрепят ЕС. Мы заинтересованы в конструктивном сотрудничестве и единстве ЕС для защиты мира и стабильности в Европе на основе надежной поддержки Украины - заявил Кулеба.

Он выразил благодарность благодарность Бельгии за важные достижения во время Бельгийского председательства в Европейском совете.

"Я благодарен Бельгийскому председательству, которое завершает свою работу, и лично министру иностранных дел Аджи Лябиб за исторические результаты. Это председательство запомнится как время сильного лидерства и смелых шагов ради свободной и процветающей Европы, а также глобальной роли ЕС", - добавил Кулеба.

Напомним

Венгрия начинает председательство в Совете ЕС сроком на полгода в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по войне в Украине и миграции. 1 июля Венгрия принимает в ЕС эстафету у Бельгии, чтобы в конце декабря на основе ротации передать ее Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Венгрию со стартом ее председательства в ЕС и выразил готовность на пути к членству Украины в ЕС способствовать укреплению Европы и присоединиться к усилиям в продвижении общих европейских ценностей, целей и интересов.