Орбан пояснив, чому не блокував виділення ЄС 50 млрд євро Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан пояснив, що не заблокував виділення ЄС 50 мільярдів євро допомоги Україні, оскільки лідери ЄС все одно відправили б ці гроші, в тому числі й ті, що належать угорцям.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у нього не було іншого вибору як не блокувати рішення про виділення 50 млрд євро Україні, так як лідери Європейського Союзу все рівно б домовилися відправити допомогу Києву "і навіть гроші, які належать угорцям", пише Szabad Europa, інформує УНН.
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Орбан стверджує, що якби угода щодо України не була досягнута, а угорський уряд продовжував би використовувати своє право вето, то ситуація склалася б так, що лідери ЄС домовилися б про 26 раундів затвердження допомоги. Відправили б гроші в Україну, "і навіть гроші, які належать угорцям, було б забрано і відправлено. Хто б від цього виграв? Я припертий до стінки" - сказав прем'єр-міністр.
Водночас, у державних ЗМІ Орбан говорив про адекватні та сильні гарантії, які він отримав від ЄС. Одна з них полягає в тому, що програма щодо допомоги для України буде час від часу переглядатися.
Орбан підкреслив, що 50 мільярдів євро, затверджені для України, будуть витрачені не на озброєння, а на функціонування української держави, оскільки українська економіка по суті "розвалилася".
Орбан також додав, що на його думку, мир в Україні настане тільки в разі змін у Брюсселі.
"Лунають голоси, що українці б'ються за нас, що, на мій погляд, є цілковитим нерозумінням", - сказав прем'єр.
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