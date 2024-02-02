Орбан пояснив, чому не блокував виділення ЄС 50 млрд євро Україні

ukenru
29 березня, 19:41 • 43831 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 98272 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116297 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117891 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233596 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157108 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147715 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133411 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121736 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112893 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 33173 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35671 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31766 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 32894 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 30490 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233596 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385979 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441058 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449410 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116297 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130831 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125013 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99010 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108048 перегляди
Актуальне
Орбан пояснив, чому не блокував виділення ЄС 50 млрд євро Україні

Орбан пояснив, чому не блокував виділення ЄС 50 млрд євро Україні

Київ • УНН

 • 24675 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан пояснив, що не заблокував виділення ЄС 50 мільярдів євро допомоги Україні, оскільки лідери ЄС все одно відправили б ці гроші, в тому числі й ті, що належать угорцям.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у нього не було іншого вибору як не блокувати рішення про виділення 50 млрд євро Україні, так як лідери Європейського Союзу все рівно б домовилися відправити допомогу Києву "і навіть гроші, які належать угорцям", пише Szabad Europa, інформує УНН

Деталі 

Орбан стверджує, що якби угода щодо України не була досягнута, а угорський уряд продовжував би використовувати своє право вето, то ситуація склалася б так, що лідери ЄС домовилися б про 26 раундів затвердження допомоги.  Відправили б гроші в Україну, "і навіть гроші, які належать угорцям, було б забрано і відправлено. Хто б від цього виграв? Я припертий до стінки" - сказав прем'єр-міністр.

Водночас, у державних ЗМІ Орбан говорив про адекватні та сильні гарантії, які він отримав від ЄС. Одна з них полягає в тому, що програма щодо допомоги для України буде час від часу переглядатися. 

Орбан підкреслив, що 50 мільярдів євро, затверджені для України, будуть витрачені не на озброєння, а на функціонування української держави, оскільки українська економіка по суті "розвалилася".

Орбан також додав, що на його думку, мир в Україні настане тільки в разі змін у Брюсселі.

 "Лунають голоси, що українці б'ються за нас, що, на мій погляд, є цілковитим нерозумінням", - сказав прем'єр.

Перші 1,5 млрд євро допомоги від ЄС Україна може отримати вже у березні - представник України в ЄС02.02.24, 12:24 • 25668 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
briusselБрюссель
ukrainaУкраїна
viktor-orbanВіктор Орбан
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28