Орбан объяснил, почему не блокировал выделение ЕС 50 млрд евро Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него не было другого выбора как не блокировать решение о выделении 50 млрд евро Украине, так как лидеры Европейского Союза все равно бы договорились отправить помощь Киеву "и даже деньги, которые принадлежат венграм", пишет Szabad Europa, информирует УНН.

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Орбан утверждает, что если бы соглашение по Украине не было достигнуто, а венгерское правительство продолжало бы использовать свое право вето, то ситуация сложилась бы так, что лидеры ЕС договорились бы о 26 раундах утверждения помощи. Отправили бы деньги в Украину, "и даже деньги, которые принадлежат венграм, были бы забраны и отправлены. Кто бы от этого выиграл? Я приперт к стенке" - сказал премьер-министр.

В то же время, в государственных СМИ Орбан говорил об адекватных и сильных гарантиях, которые он получил от ЕС. Одна из них заключается в том, что программа по помощи для Украины будет время от времени пересматриваться.

Орбан подчеркнул, что 50 миллиардов евро, утвержденные для Украины, будут потрачены не на вооружение, а на функционирование украинского государства, поскольку украинская экономика по сути "развалилась".

Орбан также добавил, что по его мнению, мир в Украине наступит только в случае изменений в Брюсселе.

"Раздаются голоса, что украинцы бьются за нас, что, на мой взгляд, является полнейшим непониманием", - сказал премьер.

Первые 1,5 млрд евро помощи от ЕС Украина может получить уже в марте - представитель Украины в ЕС