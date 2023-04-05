Опозиція у Німеччині ініціює розслідування про роль Шольца в афері на 47 млн євро

ukru
18:26 • 17325 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 76079 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 129795 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 154490 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 326197 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 214119 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 191056 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 317446 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458485 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348392 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
97 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 185497 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 190284 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 141344 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 102802 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 64315 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 326130 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 317411 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 537324 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 669031 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 689948 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 64315 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 102802 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 190284 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 222618 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 215513 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Опозиція у Німеччині ініціює розслідування про роль Шольца в афері на 47 млн євро

Опозиція у Німеччині ініціює розслідування про роль Шольца в афері на 47 млн євро

Київ • УНН

 • 1155271 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Опозиція у бундестазі планує розслідувати роль канцлера Німеччини Олафа Шольца у афері cum-ex, коли той був бургомістром Гамбурга, що стала найбільшим податковим скандалом в історії Німеччини, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

За словами Матіаса Міддельберга, голови фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), їх опозиційний блок, збирається впродовж першого тижня парламентських засідань після великодніх свят ініціювати створення комісії з розслідування ролі чинного канцлера ФРН Олафа Шольца довкола банку M.M.Warburg. 

Комісія буде з'ясувувати, хто несе політичну відповідальність за те, що Гамбург у 2016 і 2017 роках був єдиною в Німеччині федеральною землею, яка не вимагала у банку M.M.Warburg повернення податків на мільйонні суми, незаконно компенсованих йому за схемою cum-ex. Ідеться про те, чи був політичний вплив на органи Гамбурга і чи гідні довіри заяви Олафа Шольца щодо його ролі в цій афері, зазначив Міддельберг.

У 2016 та 2017 роках нинішній глава уряду Німеччини обіймав посаду першого бургомістра Гамбурга.

В уряді відмовилися коментувати плани опозиції щодо створення у бундестазі комісії з розслідування ролі Шольца у податковому скандалі.

Контекст

Суть податкової афери, у якій опинився замішаним банк M.M.Warburg, полягала в тому, що під час перепродажу великого пакету акцій компанії в день виплати їй дивідендів одразу кілька учасників афери зверталися до податкових органів Німеччини за компенсацією нібито сплачених податків. За розробленою схемою, одразу кілька людей отримували довідку, яка дає право на податкове повернення. У результаті 25-відсотковий податок з дивідендів виплачувався один раз, а гроші за нібито сплачені податки держава повертала двічі або навіть кілька разів, оскільки податковим службам було важко визначити, хто саме є власником цінних паперів.

Ця афера стала найбільшим податковим скандалом в історії Німеччини. Загальну суму втрат із бюджету оцінювали у 30 млрд євро лише за 2001-2016 роки. Звинувачення були висунуті десяткам людей, зокрема банкірам, біржовим трейдерам, юристам та фінансовим консультантам.

У серпні 2022 року Олаф Шольц у своїх свідченнях перед слідчою комісією парламенту Гамбурга відкинув підозри щодо причетності до податкових махінацій у межах справи cum-ex. Звинувачення майбутній канцлер назвав "здогадками та інсинуаціями", які "явно нічим і ніким не підкріплені".

У 2016 році податкові органи Гамбурга вимагали від приватного гамбурзького банку M.M.Warburg повернути за угодами cum-ex 47 мільйонів євро податків. Але за кілька днів відмовилися від стягнення.

Опозиція в сенаті Гамбурга ініціювала парламентське розслідування, під час якого з'ясувалося, що Шольц промовчав про зустріч із керівництвом банку саме в ті дні, коли міські податкові органи вимагали повернення податків. Після того, як до слідчих потрапили щоденники співзасновника M.M.Warburg, Шольц визнав факт зустрічей, проте заявив, що вони не вплинули на рішення податкових органів. Тоді ж він стверджував, що жодних деталей зустрічей нібито не пам'ятає.

У березні 2022 року прокуратура Гамбурга відхилила позов адвоката Герхарда Штрате з вимогою притягнути до суду Олафа Шольца і колишнього сенатора міста у фінансових справах, а згодом першого бургомістра Гамбурга Петера Ченчера Пізніше у серпні 2022 року аналогічний позов відхилила також генеральна прокуратура Гамбурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель дасть свідчення в Бундестазі через аферу німецької компанії Wirecard

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85