Оппозиция в Германии инициирует расследование о роли Шольца в афере на 47 млн евро

Детали

По словам Матиаса Миддельберга, председателя фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), их оппозиционный блок, собирается в течение первой недели парламентских заседаний после пасхальных праздников инициировать создание комиссии по расследованию роли действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца вокруг банка M.M.Warburg.

Комиссии предстоит выяснить, кто несет политическую ответственность за то, что Гамбург в 2016 и 2017 годах был единственной в Германии федеральной землей, которая не требовала у банка M.M.Warburg возврата налогов на миллионные суммы, незаконно компенсированные ему по схеме cum-ex. Речь идет о том, было ли политическое влияние на органы Гамбурга и достойны ли доверия заявления Олафа Шольца о его роли в этой афере, отметил Миддельберг. В 2016 и 2017 годах нынешний глава правительства Германии занимал должность первого бургомистра Гамбурга.

В правительстве отказались комментировать планы оппозиции по созданию в бундестаге комиссии по расследованию роли Шольца в налоговом скандале.

Контекст

Суть налоговой аферы, в которой оказался замешан банк M.M.Warburg, заключалась в том, что в ходе перепродажи крупного пакета акций компании в день выплаты ей дивидендов, сразу несколько участников аферы обращались в налоговые органы Германии за компенсацией якобы уплаченных налогов. По разработанной схеме, сразу несколько человек получали справку, дающую право на налоговый возврат. В результате 25-процентный налог с дивидендов выплачивался один раз, а деньги за якобы уплаченные налоги государство возвращало дважды или даже несколько раз, поскольку налоговым службам было трудно определить, кто именно является владельцем ценных бумаг.

Эта афера стала крупнейшим налоговым скандалом в истории Германии. Общая сумма потерь из бюджета оценивалась в 30 млрд евро только за 2001-2016 годы. Обвинения были предъявлены десяткам людей, в том числе банкирам, биржевым трейдерам, юристам и финансовым консультантам.

В августе 2022 года Олаф Шольц в своих показаниях перед следственной комиссией парламента Гамбурга отверг подозрения о причастности к налоговым махинациям в рамках дела cum-ex. Обвинения канцлер назвал "догадками и инсинуациями", которые "явно ничем и никем не подкреплены".

В 2016 году налоговые органы Гамбурга потребовали от частного гамбургского банка M.M.Warburg вернуть по сделкам cum-ex 47 миллионов евро налогов. Но через несколько дней отказались от взыскания.

Оппозиция в сенате Гамбурга инициировала парламентское расследование, в ходе которого выяснилось, что Шольц умолчал о встрече с руководством банка именно в те дни, когда городские налоговые органы требовали возврата налогов. После того, как к следователям попали дневники соучредителя M.M.Warburg, Шольц признал факт встреч, однако заявил, что они не повлияли на решение налоговых органов. Тогда же он утверждал, что никаких деталей встреч якобы не помнит.

В марте 2022 года прокуратура Гамбурга отклонила иск адвоката Герхарда Штрате с требованием привлечь в суд Олафа Шольца и бывшего сенатора города по финансовым делам, а впоследствии первого бургомистра Гамбурга Петера Ченчера.

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