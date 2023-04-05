Оппозиция в Германии инициирует расследование о роли Шольца в афере на 47 млн евро

ukru
13:08 • 6512 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 16759 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 35044 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 104285 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 131642 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 120951 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134795 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117108 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131492 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125379 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 137152 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 119679 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 122270 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 118132 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 115965 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 214327 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 244947 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 184257 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 190073 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 225692 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 13130 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 81750 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112592 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120653 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136138 просмотра
Актуальное
Оппозиция в Германии инициирует расследование о роли Шольца в афере на 47 млн евро

Оппозиция в Германии инициирует расследование о роли Шольца в афере на 47 млн евро

Киев • УНН

 • 1155268 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Оппозиция в бундестаге планирует расследовать роль канцлера Германии Олафа Шольца в афере cum-ex, когда тот был бургомистром Гамбурга, ставшей крупнейшим налоговым скандалом в истории Германии, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам Матиаса Миддельберга, председателя фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), их оппозиционный блок, собирается в течение первой недели парламентских заседаний после пасхальных праздников инициировать создание комиссии по расследованию роли действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца вокруг банка M.M.Warburg. 

Комиссии предстоит выяснить, кто несет политическую ответственность за то, что Гамбург в 2016 и 2017 годах был единственной в Германии федеральной землей, которая не требовала у банка M.M.Warburg возврата налогов на миллионные суммы, незаконно компенсированные ему по схеме cum-ex. Речь идет о том, было ли политическое влияние на органы Гамбурга и достойны ли доверия заявления Олафа Шольца о его роли в этой афере, отметил Миддельберг. В 2016 и 2017 годах нынешний глава правительства Германии занимал должность первого бургомистра Гамбурга.

В правительстве отказались комментировать планы оппозиции по созданию в бундестаге комиссии по расследованию роли Шольца в налоговом скандале.

Контекст

Суть налоговой аферы, в которой оказался замешан банк M.M.Warburg, заключалась в том, что в ходе перепродажи крупного пакета акций компании в день выплаты ей дивидендов, сразу несколько участников аферы обращались в налоговые органы Германии за компенсацией якобы уплаченных налогов. По разработанной схеме, сразу несколько человек получали справку, дающую право на налоговый возврат. В результате 25-процентный налог с дивидендов выплачивался один раз, а деньги за якобы уплаченные налоги государство возвращало дважды или даже несколько раз, поскольку налоговым службам было трудно определить, кто именно является владельцем ценных бумаг.

Эта афера стала крупнейшим налоговым скандалом в истории Германии. Общая сумма потерь из бюджета оценивалась в 30 млрд евро только за 2001-2016 годы. Обвинения были предъявлены десяткам людей, в том числе банкирам, биржевым трейдерам, юристам и финансовым консультантам.

В августе 2022 года Олаф Шольц в своих показаниях перед следственной комиссией парламента Гамбурга отверг подозрения о причастности к налоговым махинациям в рамках дела cum-ex. Обвинения канцлер назвал "догадками и инсинуациями", которые "явно ничем и никем не подкреплены".

В 2016 году налоговые органы Гамбурга потребовали от частного гамбургского банка M.M.Warburg вернуть по сделкам cum-ex 47 миллионов евро налогов. Но через несколько дней отказались от взыскания.

Оппозиция в сенате Гамбурга инициировала парламентское расследование, в ходе которого выяснилось, что Шольц умолчал о встрече с руководством банка именно в те дни, когда городские налоговые органы требовали возврата налогов. После того, как к следователям попали дневники соучредителя M.M.Warburg, Шольц признал факт встреч, однако заявил, что они не повлияли на решение налоговых органов. Тогда же он утверждал, что никаких деталей встреч якобы не помнит.

В марте 2022 года прокуратура Гамбурга отклонила иск адвоката Герхарда Штрате с требованием привлечь в суд Олафа Шольца и бывшего сенатора города по финансовым делам, а впоследствии первого бургомистра Гамбурга Петера Ченчера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель даст показания в Бундестаге через аферу немецкой компании Wirecard

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы