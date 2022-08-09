Слідчі перевіряють електронні листи канцлера Шольца в рамках податкового розслідування, що розширюється
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У понеділок газета Hamburger Abendblatt повідомила, що слідчі вивчили електронні листи канцлера Німеччини Олафа Шольца у зв'язку з розслідуванням, що розширюється, пов'язаним з величезним податковим скандалом, який коштував уряду мільярди євро, передає УНН.
Деталі
Електронні листи були перевірені у березні та охоплювали період з 1 січня 2015 року, коли Шольц був мером міста Гамбург.
Шольц працював на цій посаді до 2018 року, коли став міністром фінансів у кабінеті колишнього канцлера Ангели Меркель.
Вперше розкрита в 2017 році, афера «cum-ex» включала безліч учасників, які швидко обмінювали між собою акції компаній у день виплати дивідендів, щоб отримати кілька податкових пільг при одноразовій виплаті.
У зв'язку зі скандалом у Німеччині звинувачення були пред'явлені десяткам людей, зокрема банкірам, біржовим трейдерам, юристам та фінансовим консультантам.
Наразі розслідування розширилося у зв'язку з рішенням фінансових органів міста Гамбурга у 2016 році відмовитись від заявки на повернення 47 мільйонів євро у вигляді податків від приватного банку MM Warburg за такі угоди, пов'язані з cum-ex.
Слідчі з'ясовують, чи вплинули політичні діячі на це рішення, і якщо так, то яким чином.
Наступної п'ятниці перед парламентським комітетом Гамбурга вдруге пос тане канцлер Шольц у зв'язку зі скандалом.
Його речник Штеффен Хебестрайт сказав Hamburger Abendblatt, що йому нічого не відомо про розслідування електронних листів Шольца.
Він додав, що «приховувати теж нема чого».
Німецькі ЗМІ повідомили, що невдовзі після телефонної розмови у 2016 році між Шольцем та колишнім босом банку Warburg податкові органи відкликали позов проти компанії на 47 мільйонів євро.
Але Шольц заперечує, що чинив тиск на податкові органи Гамбурга у зв'язку із діяльністю боса банку.