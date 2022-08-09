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Следователи проверяют электронные письма канцлера Шольца в рамках расширяющегося налогового расследования

Следователи проверяют электронные письма канцлера Шольца в рамках расширяющегося налогового расследования

Киев • УНН

 • 202815 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В понедельник газета Hamburger Abendblatt сообщила, что следователи изучили электронные письма канцлера Германии Олафа Шольца в связи с расширяющимся расследованием, связанным с огромным налоговым скандалом, который стоил правительству миллиарды евро, передает УНН.

Детали

Электронные письма были проверены в марте и охватывали период с 1 января 2015 года, когда Шольц был мэром города Гамбург.

Шольц работал на этом посту до 2018 года, когда стал министром финансов в кабинете бывшего канцлера Ангелы Меркель.

Впервые раскрыта в 2017 году, афера «cum-ex» включала множество участников, быстро обменивавших между собой акции компаний в день выплаты дивидендов, чтобы получить несколько налоговых льгот при единовременной выплате.

В связи со скандалом в Германии обвинения были предъявлены десяткам людей, в том числе банкирам, биржевым трейдерам, юристам и финансовым консультантам.

Расследование расширилось в связи с решением финансовых органов города Гамбурга в 2016 году отказаться от заявки на возвращение 47 миллионов евро в виде налогов от частного банка MM Warburg за такие соглашения, связанные с cum-ex.
Следователи выясняют, повлияли ли политические деятели на это решение, и если да, то каким образом.

В следующую пятницу перед парламентским комитетом Гамбурга во второй раз встанет канцлер Шольц в связи со скандалом.

Его спикер Штеффен Хебестрайт сказал Hamburger Abendblatt, что ему ничего не известно о расследовании электронных писем Шольца.

Он добавил, что «скрывать тоже нечего».

Немецкие СМИ сообщили, что вскоре после телефонного разговора в 2016 году между Шольцем и бывшим боссом банка Warburg налоговые органы отозвали иск против компании на 47 миллионов евро.

Но Шольц отрицает, что оказывал давление на налоговые органы Гамбурга в связи с деятельностью босса банка.

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