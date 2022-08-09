Следователи проверяют электронные письма канцлера Шольца в рамках расширяющегося налогового расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В понедельник газета Hamburger Abendblatt сообщила, что следователи изучили электронные письма канцлера Германии Олафа Шольца в связи с расширяющимся расследованием, связанным с огромным налоговым скандалом, который стоил правительству миллиарды евро, передает УНН.
Детали
Электронные письма были проверены в марте и охватывали период с 1 января 2015 года, когда Шольц был мэром города Гамбург.
Шольц работал на этом посту до 2018 года, когда стал министром финансов в кабинете бывшего канцлера Ангелы Меркель.
Впервые раскрыта в 2017 году, афера «cum-ex» включала множество участников, быстро обменивавших между собой акции компаний в день выплаты дивидендов, чтобы получить несколько налоговых льгот при единовременной выплате.
В связи со скандалом в Германии обвинения были предъявлены десяткам людей, в том числе банкирам, биржевым трейдерам, юристам и финансовым консультантам.
Расследование расширилось в связи с решением финансовых органов города Гамбурга в 2016 году отказаться от заявки на возвращение 47 миллионов евро в виде налогов от частного банка MM Warburg за такие соглашения, связанные с cum-ex.
Следователи выясняют, повлияли ли политические деятели на это решение, и если да, то каким образом.
В следующую пятницу перед парламентским комитетом Гамбурга во второй раз встанет канцлер Шольц в связи со скандалом.
Его спикер Штеффен Хебестрайт сказал Hamburger Abendblatt, что ему ничего не известно о расследовании электронных писем Шольца.
Он добавил, что «скрывать тоже нечего».
Немецкие СМИ сообщили, что вскоре после телефонного разговора в 2016 году между Шольцем и бывшим боссом банка Warburg налоговые органы отозвали иск против компании на 47 миллионов евро.
Но Шольц отрицает, что оказывал давление на налоговые органы Гамбурга в связи с деятельностью босса банка.